Nach Netflix-Update: Android-User sparen wertvolles Datenvolumen

Netflix hat seiner Android-App ein wichtiges Update verpasst. Ein neuer Video-Codec soll dafür sorgen, dass die Streams in Zukunft qualitativ hochwertiger sind und gleichzeitig weniger Datenvolumen kosten.

Netflix will sein Streaming effizienter gestalten und wird deshalb ab sofort Sendungen im freien Video-Codec AV1 streamen. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in seinem Technik-Blog mit. Der Codec erlaubt es Netflix, hochauflösendes Videomaterial dank der sehr effizienten Komprimierung mit geringerem Datenverbrauch als bisher zu übertragen. Eingeführt wird AV1 zunächst aber nur fürs Streaming über die Android-App von Netflix.

Bessere Streams mit geringerem Datenverbrauch

Für die Nutzer bedeutet die Umstellung: Sie verbrauchen in Zukunft beim Streamen von Netflix-Videos weniger Datenvolumen, ohne dass die Qualität leidet. AV1 verspricht trotz des geringeren Datenverbrauchs sogar eine bessere Streaming-Qualität als vergleichbare Codecs wie H.265 und der bisher von Netflix verwendete VP9-Codec. Netflix-Streams lassen sich künftig also wirtschaftlicher und schneller streamen – und sehen auch noch besser aus.

AV1 soll langfristig der Netflix-Standard-Codec werden

Der AV1-Codec kommt zunächst nur fürs Streaming über das Mobilfunknetz zum Einsatz, alle weiteren Übertragungen werden vorerst weiter per VP9 komprimiert. Langfristig verfolgt Netflix jedoch den Plan, AV1 flächendeckend für alle Streams und auf allen Plattformen einzusetzen.

Neben den bereits erwähnten Vorteilen dürfte auch eine Rolle spielen, dass der von der Alliance for Open Media (AOMedia) entwickelt AV1-Codec ohne Lizenzzahlungen nutzbar ist. Zu den Mitgliedern von AOMedia gehört außer Google, Apple, Microsoft, Facebook und Amazon auch Netflix selbst.