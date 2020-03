Nach "Picard": Bekommt Seven of Nine ihre eigene Spin-off-Serie?

Seven of Nine gibt sich in der jüngsten "Star Trek"-Serie "Picard" die Ehre – und die Fans sind begeistert. So sehr, dass sie schon nach einem Spin-off mit der ehemaligen Borg fragen. "Picard"-Showrunner Michael Chabon wäre offenbar sofort dabei.

Achtung, Spoiler! Der folgende Text enthält Spoiler zur Handlung von "Star Trek: Picard". Du liest auf eigene Gefahr weiter.

In den sozialen Netzwerken fragte ein Fan, ob Chabon ein Spin-off mit Seven of Nine (Jeri Ryan) und Picards neuem Schützling/Bodyguard Elnor (Evan Evagora) in Betracht ziehen würde – vielleicht sogar mit Captain Janeway oder dem Doktor aus der guten alten Voyager-Zeit. Chabons Antwort lässt Fans hoffen.

Einen ersten Pitch gab es schon

"Abgesehen von dem Teil mit Janeway habe ich genau diese Idee bei meinen Partnern gepitcht, als wir [Picard] gedreht haben – halb scherzhaft, halb ernst", so Michael Chabon. Warum er Captain Janeway (Kate Mulgrew) wahrscheinlich außen vor lassen würde, erklärt er ebenfalls: "Ich fand die Beziehung zwischen Janeway und Seven nie so fesselnd wie offenbar viele Voyager-Fans." Zum Doktor äußerte Chabon sich nicht – vielleicht ein gutes Zeichen? Das wird die Zukunft zeigen.

"Star Trek: Picard" mit Gänsehaut-Momenten

In "Star Trek: Picard" legt Seven of Nine immer wieder Auftritte mit Überraschungs- oder Gänsehaut-Effekt hin. In der Folge "Bruchstücke" hält sicher jeder Fan den Atem an, als sie sich mit dem brachliegenden Borg-Kubus verbindet, reassimiliert wird und den Platz der Königin des Kubus einnimmt – wenn auch nur kurzzeitig und mit den besten Intentionen. Spätestens wenn Seven mit computerverzerrter Stimme verkündet: "Wir sind die Borg", stehen alle Nackenhaare senkrecht.

Nach solchen Szenen ist der Wunsch nach einem Spin-off rund um Seven of Nine absolut nachvollziehbar. Michael Chabon, übernehmen Sie!