Nach "The Suicide Squad": John Cenas Peacemaker bekommt eigene Serie

James Gunns DC-Film "The Suicide Squad" landet erst im August 2021 in den Kinos. Bereits jetzt steht jedoch fest: Es wird ein Spin-off geben! WarnerMedia bestätigt, dass eine Serie rund um den Charakter Peacemaker in Arbeit ist. John Cena wird, wie schon im Kinofilm, den titelgebenden Antihelden spielen.

"F#ck! It's Peacemaker", mit diesen Worten kündigt WarnerMedia die kommende Serie in den sozialen Medien an, die beim Streamingdienst HBO Max laufen wird. Das Spin-off des kommenden Kinofilms "The Suicide Squad" soll die Vorgeschichte von Peacemaker erzählen, einem "Helden", der um jeden Preis Frieden stiften will – selbst, wenn er dafür töten muss.

James Gunn hat erneut seine Finger im Spiel

James Gunn, seines Zeichens Drehbuchautor und Regisseur des "The Suicide Squad"-Films, wird auch die geplante Serie als Autor verantworten. Zudem werde er bei mehreren Episoden Regie führen, darunter die Pilotfolge, berichtet Variety. Vorerst hat HBO Max eine erste Staffel mit acht Episoden geordert. Die Produktion soll Anfang 2021 beginnen.

Gunn selbst teilt die frohe Kunde auf seinem Instagram-Kanal und schwärmt: "Ich bin überglücklich, mit meinen Kumpels John Cena und 'The Suicide Squad'-Produzent Peter Safran an 'Peacemaker' zu arbeiten."

Das sagt John Cena

Ähnlich begeistert zeigt sich Profi-Wrestler und Hollywoodstar John Cena ("Bumblebee"). Via Twitter erklärt der 43-Jährige: "Mit James Gunn an 'The Suicide Squad' zu arbeiten, war eine meisterhafte Lehrstunde darin, wie man geliebte Charaktere auf eine neue und spaßige Weise zum Leben erweckt. Ich kann es kaum erwarten, dass das DC-Universum mehr von der Absurdität erlebt, die der Peacemaker in diesem neuen Projekt auf HBO Max darstellt!"

Bei welchem Streamingdienst oder Sender die "Peacemaker"-Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist unterdessen noch unklar. Ebenfalls noch unbekannt ist der voraussichtliche Starttermin für das Spin-off.