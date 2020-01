Nach über 2 Jahren Wartezeit: Der neue "New Mutants"-Trailer ist da!

Zahlreiche Marvel-Fans hatten die Hoffnung schon beinahe aufgegeben, doch nun gibt es endlich den zweiten Trailer zu "New Mutants". Zur Erinnerung: Der erste Filmclip erschien im Oktober 2017, der Kinostart war für April 2018 angedacht. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Regisseur und Studio sowie des Fox-Disney-Deals wurde der finstere "X-Men"-Ableger allerdings verschoben. Ob sich das Warten gelohnt hat? Sieh selbst!

Der neue Trailer enthüllt wesentlich mehr Details zur Handlung von "New Mutants" als der Clip von 2017 – ob das nun gut oder schlecht ist, darüber sind die Fans im Netz geteilter Meinung. Zudem setzt der neue Ausschnitt verstärkt auf Action-Sequenzen und weniger auf die Horror-Atmosphäre, die im ersten Trailer im Vordergrund stand. Dabei hatte Regisseur Josh Boone ("Das Schicksal ist ein mieser Verräter") immer wieder betont, dass sein "New Mutants"-Film mehr ein "Horrorfilm inmitten des X-Men-Universums" werden soll.

Trailer verrät neuen Starttermin

Immerhin: Der neue Kinostart steht ein für alle Mal fest. "New Mutants" startet am 2. April 2020 in den deutschen Kinos – einen Tag vor dem Release in den USA.

In der Comicverfilmung sind "Game of Thrones"-Star Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt und Henry Zaga als junge Mutanten zu sehen, die zur Beobachtung in ein abgelegenes Krankenhaus gebracht werden. Schnell wird jedoch klar, dass es die Betreiber der Einrichtung nicht gut mit den Übermenschen meinen.