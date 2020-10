"Narcos: Mexico" Staffel 3 kommt – aber ohne Diego Luna

Netflix gibt grünes Licht für Staffel 3 von "Narcos: Mexico". Allerdings wird der bisherige Hauptdarsteller, Diego Luna, in den neuen Folgen nicht mehr zu sehen sein. Dafür kehrt jedoch ein alter Bekannter in die "Narcos"-Welt zurück!

Staffel 2 von "Narcos: Mexico" endete damit, dass Diego Lunas Charakter, Drogenkartellboss Félix Gallardo, zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Nun steht offiziell fest, dass es in der kommenden Staffel 3 kein Wiedersehen mit Gallardo geben wird. Das dürfte auch daran liegen, dass Diego Luna für das geplante Spin-off zu "Rogue One: A Star Wars Story" erneut in die Rolle von Cassian Andor schlüpft – da bleibt wenig Zeit für andere Projekte.

Neben Diego Luna gibt auch Showrunner Eric Newman seinen Posten ab. Seinen Job übernimmt "Narcos"-Co-Schöpfer Carlo Bernard. Newman bleibt als ausführender Produzent an der Serie beteiligt.

Pablo Escobar kehrt zurück! Zumindest indirekt

Als kleines Trostpflaster angesichts des Verlusts von Diego Luna gibt Netflix die Rückkehr von Wagner Moura bekannt. Er verkörperte in den ersten zwei Staffeln der Mutterserie "Narcos" den Drogenbaron Pablo Escobar. Laut Informationen von Variety wird Moura jedoch nicht vor der Kamera stehen, sondern zwei Episoden der dritten "Narcos: Mexico"-Season als Regisseur verantworten.

In Staffel 3 von "Narcos: Mexico" herrscht Krieg

Ursprünglich war "Narcos: Mexico" lediglich als vierte Staffel der Mutterserie "Narcos" geplant, die sich auf den Kokainhandel in Kolumbien und Pablo Escobars Medellín-Kartell konzentrierte. Stattdessen wurde "Narcos: Mexico" zum Spin-off und widmet sich dem mexikanischen Drogenhandel. In Staffel 3 soll es um den Zerfall von Félix Gallardos Imperium und die damit verbundenen Machtkämpfe gehen.