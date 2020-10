"Natürlich blond 3" mit Reese Witherspoon hat einen neuen Starttermin

Eigentlich sollte der neue "Natürlich blond"-Film mit Reese Witherspoon bereits 2020 in die Kinos kommen, zuletzt wurde es jedoch ruhig um das geplante Sequel. Jetzt wird der Fall um die Juristin Elle Woods allerdings neu aufgerollt: Filmstudio MGM hat den neuen Starttermin für "Natürlich blond 3" bekannt gegeben.

Bereits im Sommer 2018 machten Berichte die Runde, dass "Natürlich blond 3" mit Reese Witherspoon in Arbeit ist. Als Drehbuchautoren konnten anschließend Mindy Kaling ("The Mindy Project") und Dan Goor ("Brooklyn Nine-Nine") gewonnen werden. Nun steht auch der neue Starttermin fest: Elle Woods kehrt im Mai 2022 zurück auf die große Leinwand!

Fast zwei Jahrzehnte später

Sollte es bei diesem Termin bleiben, startet das geplante Sequel satte 19 Jahre nach dem letzten "Natürlich blond"-Film mit Reese Witherspoon von 2003. Zwar erschien 2009 ein weiterer Teil der Reihe, damals jedoch ohne Witherspoon. Entsprechend gespannt dürften die Fans sein, was Elle seit ihrem Umzug nach ihrer Hochzeit mit Anwalt Emmett (Luke Wilson) am Ende des zweiten Films getrieben hat.

Hollywood gräbt in der Nostalgiekiste

"Natürlich blond" ist allerdings bei Weitem nicht das einzige Franchise, das in jüngster Zeit ein spätes Sequel spendiert bekommt. Tatsächlich lassen die Hollywoodproduzenten einen vergangenen Hit nach dem anderen wieder aufleben. So erschien erst im September 2020 "Bill & Ted Face The Music" – satte 29 Jahre nach dem letzten Film der Reihe mit Keanu Reeves und Alex Winter! Weitere Beispiele für Fortsetzungen, die lange auf sich warten ließen, sind "Blade Runner 2049" (35 Jahre nach dem Original) und "Jurassic World" (14 Jahre nach "Jurassic Park III").