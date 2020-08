Netflix: Ab sofort kein kostenloser Probemonat mehr in Deutschland

Bisher konnten Interessierte das Angebot von Streamingdienst Netflix für 30 Tage kostenlos testen, bevor sie sich für oder gegen eines der angebotenen Bezahlabos entschieden. Damit ist jetzt Schluss.

Streaminganbieter Netflix hat seinen kostenlosen Probemonat mit sofortiger Wirkung und ersatzlos gestrichen. Allerdings nicht in allen Ländern. Während der Blick auf die Startseite des Streamers potenziellen Neukunden hierzulande keinen Hinweis auf einen gratis Testzeitraum mehr liefert, dürfen sich Interessierte in anderen Ländern weiterhin über die kostenlose Probephase freuen.

Disney+ als Vorbild? Netflix streicht kostenlosen Probezeitraum

Auch der FAQ-Bereich von Netflix wurde bereits aktualisiert. Dort heißt es nun, dass es in Deutschland keinen kostenlosen Probemonat mehr gebe. Der Button "30 Tage kostenlos ausprobieren" ist am oberen Rand der Seite zwar aktuell weiterhin vorhanden, ein Klick hierauf führt aber lediglich zur Auswahl eines kostenpflichtigen Abonnements.

Mit der Abschaffung des kostenlosen Probemonats folgt Netflix dem Beispiel von Streamingkonkurrent Disney+. Beim Streamingdienst des Mauskonzerns war die ursprünglich angebotene kostenlose Probewoche schon Mitte Juni 2020 weggefallen – anders als bei Netflix allerdings weltweit.

Das kostet ein Netflix-Abo

Wer sich das Angebot von Netflix ansehen möchte, muss ab sofort also direkt ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Derzeit werden dafür Kosten in Höhe von 7,99 (Basisabo), 11,99 Euro (Standardabo) oder 15,99 Euro (Premiumabo) pro Monat fällig. Einen Trost gibt es für die Nutzer aber: Die verschiedenen Abos sind weiterhin monatlich kündbar. Sollte Dich die Auswahl des Streamers nicht überzeugen, kannst Du das Abonnement demnach schnell beenden, ohne dabei zu tief in die Tasche greifen zu müssen.