Netflix adaptiert "Die drei Sonnen" mit "Game of Thrones"-Showrunnern

Netflix hat den nächsten Super-Deal eingetütet und sich die Rechte an einer Serienadaption des Bestsellers "Die drei Sonnen" von Liu Cixin gesichert. Als ausführende Produzenten hat der Streamingdienst zwei Schwergewichte mit an Bord.

Die "Game of Thrones"-Schöpfer David Benioff und D. B. Weiss werden laut Netflix als Drehbuchautoren und ausführende Produzenten mitmischen. Die beiden haben vor etwas über einem Jahr einen Mega-Deal mit Netflix abgeschlossen, der nun erste Früchte trägt. Unterstützung bekommen sie von Alexander Woo, der unter anderem für "True Blood" und "The Terror" verantwortlich zeichnet.

Erfahrene Autoren und Produzenten gesichert

Ebenfalls als ausführende Produzenten haben sich Rian Johnson ("Knives Out") und sein Geschäftspartner Ram Bergman mit eingeklinkt. Allesamt sind große Fans der "Trisolaris"-Trilogie von Liu Cixin und wollen eine Adaption abliefern, die den Büchern und den Visionen von Cixin gerecht wird.

Cixin selbst ist in einer beratenden Funktion mit dabei, ebenso Ken Liu, der zwei der drei Bücher ("Der dunkle Wald" und "Jenseits der Zeit") ins Englische übersetzt hat.

Von Fans für Fans

"Liu Cixins Trilogie ist die ambitionierteste Science-Fiction-Reihe, die wir je gesehen haben. Die Buchserie nimmt die Leser mit auf ein Abenteuer, das in den 1960er-Jahren beginnt und bis an das Ende der Zeit führt, vom Leben auf unserem winzigen Blauen Planeten bis an die fernsten Ecken des Universums", erklärt D. B. Weiss.

Liu Cixin ergänzt: "Als Autor ist es eine große Ehre mitzuerleben, wie sich dieses einzigartige Sci-Fi-Konzept ausbreitet und Fans auf der ganzen Welt gewinnt." Außerdem könne er es kaum erwarten, dass sowohl neue als auch eingefleischte Fans in die Serie eintauchen können.

Darum geht's in "Die drei Sonnen"

In dem ersten Band der Science-Fiction-Trilogie von Liu Cixin geht es um den ersten Kontakt der Menschen mit Außerirdischen, Trisolarier genannt. Diese nehmen den beschwerlichen Weg auf sich, um zur Erde zu gelangen. Dort wollen sie die Menschheit auslöschen und sich selbst niederlassen. Ihr Heimatplanet Trisolaris wird von drei Sonnen umkreist, deren Bahnverlauf nicht vorhergesagt werden kann und regelmäßig die Zivilisation auf dem Planeten auslöscht.