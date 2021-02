Netflix-App mit neuem Download-Feature, vorerst nur für Android-Nutzer

Netflix rollt ein neues Feature für seine Smartphone-App aus. Wie vor drei Jahren mit dem Smart Download, kommen dieses Mal erneut Android-Nutzer als Erstes in den Genuss der neuen Funktion.

Das neue Feature nennt sich "Downloads For You", wie Netflix mitteilt. Der Streaminggigant lädt auf Basis Deiner Interessen automatisch Filme und Serien auf Dein Smartphone, sobald Du Dich im WLAN befindest.

Du entscheidest, wie viel Inhalte heruntergeladen werden

Aber keine Bange: Dein Smartphone wird nicht bis zum letzten freien Kilobyte mit neuen Inhalten vollgestopft. Viel mehr kannst Du in den Einstellungen festlegen, wie viel Speicherplatz Netflix dafür verwenden darf. Gibst Du auf Deinem Smartphone dafür nur vier Gigabyte frei, werden auch nur diese dafür verwendet.

Für einen ersten Richtwert: Netflix gibt in der App an, dass drei Gigabyte Speicherplatz auf dem Smartphone etwa zwölf Stunden an Inhalten entsprechen. Du brauchst also keine Angst haben, dass Du mit beispielsweise zwei freigegebenen Gigabyte nur eine Folge einer Serie erhältst.

Der Unterschied zum Smart Download

Was ist Smart Download? Primetime Smart Download: Netflix rollt neues Feature für Android aus

Netflix will mit dem "Downloads For You"-Feature die Film- und Serienempfehlungen für Dich auf eine neue Stufe heben. So sollst Du immer Inhalte in der App finden, falls Du offline unterwegs bist und vergessen haben solltest, den Smart Download anzuschmeißen.

Während "Downloads For You" auf Empfehlungen basiert, werden beim Smart Download nur Daten Deiner Lieblingsserien oder -filme heruntergeladen. Damit Du, wenn Du offline unterwegs bist, nicht auf dem Trockenen sitzt.

Android-User im Vorteil

Wie schon beim Smart Download, werden zunächst nur Android-User das neue Netflix-Feature nutzen können. Es soll ab heute weltweit ausgerollt werden. Wann iOS-Nutzer in den Genuss kommen, ist unklar. Das Smart-Download-Feature kam erst gut ein halbes Jahr nach Android-Release auf iOS-Geräte. Bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal etwas schneller geht ...