Netflix cancelt "Der Dunkle Kristall" nach nur einer Staffel

Riesige Enttäuschung für Fantasyfans: Trotz viel Kritikerlob cancelt Netflix die Puppenserie "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" nach nur einer Staffel. Einen Grund dafür nannte der Streaming-Gigant nicht.

Eine der schönsten und fantasievollsten Serien der vergangenen Jahre wird nicht fortgesetzt. io9 berichtet, dass Netflix offiziell den Stecker gezogen hat und "Der Dunkle Kristall" nicht fortsetzen wird. Die zu Herzen gehende Fantasyserie, in der alle Rollen von animatronischen Puppen gespielt werden, endet damit nach nur einer Staffel – und einem fiesen Cliffhanger.

Fortsetzung in Comics & Spielen?

Warum "Der Dunkle Kristall" nicht fortgesetzt wird, dazu machte Netflix keine Angaben. Meine Vermutung: Der Aufwand für die hochkomplexe Puppenserie war einfach zu hoch, die Produktion zu teuer. Zwar hat "Der Dunkle Kristall" überall sehr gute Kritiken bekommen und erhielt vor ein paar Tagen den Emmy als beste Kinderserie, aber offenbar hat das alles nicht gereicht.

Die ausführende Produzentin Lisa Henson sprach in einem Statement davon, dass man die Geschichte um die drei Gelfligne Ryan, Brea und Deet und ihren Kampf für eine bessere Welt auf andere Art fortsetzen will. Was genau das heißt, ist noch nicht klar. Allerdings sind Comics und auch Videospiele ein beliebtes "Ausweich"-Medium – und von "Der Dunkle Kristall" gibt es mittlerweile auch schon einige Bücher, Graphic Novels und ein Taktik-Videospiel. Vielleicht können wir bald also wieder in die Fantasy-Welt Thra reisen – nur eben nicht als Netflix-Serie.

Was für ein mieses Jahr

Warum ich die Serie so liebe: Primetime "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands"-Kritik: Schöner geht's kaum

Damit setzt 2020 den Trend fort, eines der schlimmsten Jahre der jüngeren Vergangenheit zu sein. Ich fand "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands" nämlich absolut fantastisch und hätte eine zweite Staffel an einem Wochenende weggeballert. So bleibt mir nur abzuwarten – und zum Trost noch mal den Kinofilm von 1982 einzuschmeißen, auf der die Serie basiert.

Ende. Anfang. Alles das Gleiche. Manchmal gut. Manchmal schlecht.