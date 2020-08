Netflix-Film mit Tom Holland & Robert Pattinson: Erste Fotos enthüllt

Der nächste hochkarätig besetzte Netflix-Film steht in den Startlöchern: In "The Devil All the Time" geben sich "Spider-Man" Tom Holland und "The Batman" Robert Pattinson die Ehre – und sie sind nicht die einzigen großen Namen auf der Cast-Liste. Nun gewährt der Streamingdienst einen ersten Blick auf den düsteren Thriller, der im September abrufbar sein wird.

Netflix präsentiert vier Fotos zu "The Devil All the Time", die den beeindruckenden Cast in Szene setzen: Neben Tom Holland und Robert Pattinson ist unter anderem Bill Skarsgård zu sehen, besser bekannt als Pennywise aus den "Es"-Filmen. Ebenfalls zur Besetzung zählen Sebastian Stan ("Avengers: Endgame"), Mia Wasikowska ("Crimson Peak"), Riley Keough ("Logan Lucky"), Jason Clarke ("Friedhof der Kuscheltiere") und Haley Bennett ("Die glorreichen Sieben").

Als Regisseur zeichnet Antonio Campos ("Christine") verantwortlich.

Teuflisches Kleinstadtleben

Tom Holland spielt in der Hauptrolle in "The Devil All the Time" einen jungen Mann namens Arvin Russell, der sich und seine Familie schützen muss. Die Handlung findet im Zeitraum von 1945 bis 1966 statt und ist in zwei amerikanischen Provinzstädten angesiedelt, die von zwielichtigen Gestalten bevölkert werden. So gibt es einen korrupten Sheriff (Stan), ein Serienkiller-Paar (Clarke und Keough) sowie einen nicht ganz so frommen Priester (Pattinson).

Erste Fotos? Check. Details zur Handlung? Check. Starttermin? Check. Fehlt eigentlich nur noch ein Trailer. Hey Netflix, wie wär's?