Netflix kündigt weitere Animationsserie über He-Man an

Streamingdienst Netflix und Mattel Television tun es wieder: Gemeinsam werden sie eine weitere Animationsserie produzieren, die sich um die "Masters of the Universe" dreht. Natürlich wird auch He-Man mit von der Partie sein.

Erst im August dieses Jahres gab es die überraschende Nachricht, dass Netflix an einer Animeserie namens "Masters of the Universe: Revelation" arbeitet. Die Regie wird Kevin Smith übernehmen. Dabei soll es aber nicht bleiben.

Doppelt hält besser

Der Streamingdienst gibt nun bekannt, dass noch eine zweite Serie in Arbeit sei. Die geplante Animationsserie trägt den Titel "He-Man and the Masters of the Universe" und soll die bekannte Storyline um neue Geschichten ergänzen und den ikonischen Charakteren eine Frischzellenkur verpassen.

Der Kampf zwischen Gut und Böse geht weiter

Eine grobe Zusammenfassung, worum es in der Serie gehen soll, hat Netflix gleich mitgeliefert: "Auf dem Planeten von Eternia entdeckt ein junger, verlorener Prinz die Mächte von Grayskull und wird zu He-Man, Meister des Universums. Der Kampf zwischen He-Man und dem bösen Skeletor erreicht einen neuen Höhepunkt, als die beiden Gegner ihre mächtigen Teams zusammenstellen. Eine neue Generation kämpft für unser aller Schicksal. Am Ende bleibt die Frage: Wer wird der Meister des Universums?"