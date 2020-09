Netflix stellt mehrere Eigenproduktionen kostenlos zur Verfügung

"Was soll der Geiz?" Das haben sich offenbar die Verantwortlichen bei Netflix gedacht – und stellen ab sofort Nicht-Abonnenten einen bunten Strauß von Eigenproduktionen zur Verfügung. Darunter erfolgreiche Filme wie "Bird Box" und "Die zwei Päpste".

Insgesamt zehn Formate können sich Nutzer auch ohne Abo kostenlos auf der Website ansehen. Der Streaminganbieter hat darauf geachtet, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Von Horror über Drama bis Comedy.

Die kostenlosen Eigenproduktionen im Überblick

"Netflix ist die erste Adresse für alle deine Unterhaltungbedürfnisse", heißt es auf der Website. "Aber verlass dich nicht auf Worte – schaue dir einige unserer beliebtesten Filme und Serien kostenlos an." Dazu gehören:

Aktion als Ersatz für kostenlosen Probemonat?

Selbstlos ist die Aktion natürlich nicht. Netflix hat den kostenlosen Probemonat erst vor Kurzem in einigen Ländern gestrichen, darunter auch Deutschland. Dank der Promoaktion können Interessenten in einige Formate umsonst reinschnuppern – mehr aber nicht. Denn es gibt einen Haken: Nicht-Abonnenten können sich lediglich die Pilotepisode der Serien anschauen. Wer weitersehen will, muss ein Abo abschließen. Die gute Nachricht ist, dass die Mitgliedschaft nach wie vor monatlich kündbar ist.