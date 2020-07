Neue Animationsserie "Star Wars: The Bad Batch" für 2021 angekündigt

Das "Star Wars"-Universum wird stetig weiter ausgebaut: 2021 startet auf Disney+ die neue Animationsserie "The Bad Batch" von Lucasfilm. Der Name verrät auch schon, worum es in der Serie gehen wird.

Im Zentrum steht die experimentelle Kloneinheit 99, eine Gruppe von Elite-Klonsoldaten, die wir bereits in "Star Wars: The Clone Wars" kennengelernt haben.

Elite-Kloneinheit im Fokus

Die auch als Schaden-Charge bekannte Einheit besteht aus fünf genetisch unterschiedlichen Klonkriegern, von denen jeder über eine Spezialfähigkeit verfügt. Im Verbund ergeben sie eine äußerst effektive Squad, um die man besser einen Bogen machen sollte.

"Star Wars: The Bad Batch" soll direkt an "The Clone Wars" anknüpfen und die Kloneinheit 99 bei ihren Söldnermissionen begleiten.

Dave Filoni ist wieder mit an Bord

Als ausführender Produzent ist unter anderem Dave Filoni mit an Bord, der inzwischen zum Serienexperten im "Star Wars"-Universum geworden ist. Von ihm stammen die Serien "Star Wars: Rebels", "Star Wars: Resistance" und "Star Wars: The Clone Wars". Außerdem führte er nicht nur bei zwei Episoden der ersten "The Mandalorian"-Staffel Regie, er war auch als ausführender Produzent beteiligt.

Zusammenarbeit zwischen Lucasfilm und Disney geht weiter

Agnes Chu, Senior Vice President bei Disney+, freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit Lucasfilm: "Während 'The Clone Wars' zu einem Ende gekommen ist, hat unsere Partnerschaft mit den innovativen Verfassern und Ausnahmekünstlern von Lucasfilm Animation gerade erst begonnen. Wir sind begeistert, die Vision von Dave Filonis durch die neuen Abenteuer von 'The Bad Batch' zum Leben erwecken zu können", heißt es in der Ankündigung.

Bisher ist nur bekannt, dass "Star Wars: The Bad Batch" 2021 auf Disney+ zu sehen sein wird. Wann genau, ist bisher noch unklar.