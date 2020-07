Neue Batwoman: Diese Schauspielerin übernimmt das Cape von Ruby Rose

Für Ruby-Rose-Fans war die Nachricht ein Schock: Nach nur einer Staffel hängt die Schauspielerin ihr "Batwoman"-Cape an den Nagel. Inzwischen hat die DC-Serie aber ihre neue Frontfrau gefunden.

And the new Batwoman is: Javicia Leslie! Die gebürtige Augsburgerin, die bereits in jungen Jahren in die USA umzog, ist unter anderem bekannt aus der Dramedy "God Friended Me" und der Liebeskomödie "Always a Bridesmaid". Nun übernimmt sie die Hauptrolle in der DC-Serie.

"Ich bin extrem stolz darauf, die erste schwarze Schauspielerin zu sein, die die ikonische Rolle der Batwoman im Fernsehen spielen darf und als bisexuelle Frau fühle ich mich geehrt, Teil dieser bahnbrechenden Show zu werden, die solch ein Wegbereiter für die LGBTQ-Gemeinschaft war", schwärmt Leslie laut Variety.

Javicia Leslie spielt nicht Kate Kane

Leslie wird Ruby Rose jedoch nicht als Kate Kane ersetzen. Stattdessen verkörpert die Schauspielerin einen neuen Charakter namens Ryan Wilder, die das Alias Batwoman annimmt. Die neue Protagonistin sei "sympathisch, chaotisch, ein bisschen naiv und ungezügelt" und kein bisschen wie Kate Kane, erklären die Serienmacher. Der Charakter habe jahrelang als Drogenschmuggler das GCPD gemieden – also nicht gerade die typische Superheldin.

Das sagt Ruby Rose zur Neubesetzung

Leslies "Batwoman"-Vorgängerin Ruby Rose zeigt sich auf Instagram begeistert von der Neubesetzung: "Das ist toll! Ich bin so froh, dass Batwoman von einer großartigen schwarzen Frau gespielt wird. Ich möchte Javicia Leslie zur Übernahme des Bat-Capes gratulieren. Du wirst auf einen tollen Cast und eine tolle Crew treffen. Ich kann es kaum erwarten, Staffel 2 zu sehen. Du wirst großartig sein!"