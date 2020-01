Wetzt die Messer! Neue "Mulan"-Poster zeigen kampfbereite Charaktere

Disney hat sechs neue Charakterposter zu "Mulan" veröffentlicht – und das Design lässt keinen Zweifel daran, dass die Realverfilmung voll und ganz auf Action setzt.

Wappne Dich für epische Filmschlachten, jeder der sechs Charaktere auf den neuen "Mulan"-Plakaten trägt eine Waffe bei sich. Mehr noch: In jeder Klinge ist das Spiegelbild der Titelheldin zu sehen. Die Reflektionen sind zweifellos eine Anspielung auf den großen Kampf gegen die Armee des Invasors Bori Khan, in dem Mulan ihrem Haus Ehre machen will.

Diese "Mulan"-Charaktere rüsten sich zum Kampf

Folgende Charaktere sind auf den neuen Postern zu sehen:

Hauptdarstellerin Liu Yifei als Mulan

Donnie Yen als Kommandant Tung

Jet Li als Kaiser von China

Yoson An als Mulans Mitstreiter und späterer Liebster Chen Honghui

Gong Li als Hexe Xianniang

Jason Scott Lee als feindlicher Kriegsherr Bori Khan

In Szene gesetzt werden die Figuren von Regisseurin Niki Caro ("Whale Rider"). Ihre Realverfilmung ist stärker an die chinesische Legende "Die Ballade von Mulan" angelehnt als an den Disney-Zeichentrickfilm von 1998, Drache und Fanliebling Mushu beispielsweise taucht im neuen "Mulan" nicht auf.

Diese Story erzählt "Mulan"

Die grundlegende Geschichte von "Mulan" ist dieselbe wie im Originalfilm: Als der Kaiser von China einen Mann aus jeder Familie zum Kriegsdienst einberuft, gibt sich Hua Mulan als Sohn ihres geschwächten Vaters aus, um seinen Platz in der kaiserlichen Armee einzunehmen. Als Rekrut Hua Jun bestreitet sie die harte militärische Ausbildung und zieht in den Kampf gegen die Invasoren, die das Land bedrohen.

Ein neuer Teaser, den Disney am vergangenen Wochenende ebenfalls veröffentlicht hat, erzählt diese Story auch. Der Clip namens "True" ist allerdings nur eine Kurzfassung des bereits bekannten Trailers – neue Szenen gibt es nicht. Falls Du dennoch einen Blick auf den Teaser werfen möchtest, findest Du ihn oben im Artikel.