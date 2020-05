Neue Details zum Inhalt vom "Walker, Texas Ranger"-Reboot

Es gibt ein paar Updates zu "Walker", der offiziellen Reboot-Serie von "Walker, Texas Ranger". So wurde ein neues Zeitfenster für den Serienstart angekündigt. Und Angaben zum Inhalt gibt es ebenfalls.

Das produzierende TV-Studo The CW (via Comicbook) hat endlich nähere Informationen darüber preisgegeben, was im Reboot mit Jared Padalecki ("Supernatural") in der Hauptrolle passieren soll.

Komplizierte Familiengeschichte

Demnach geht es um "Cordell Walker, einen Witwer mit zwei Kindern und seinem ganz eigenen moralischen Codex, der nach zwei Jahren Undercoverarbeit in seine Heimatstadt Austin zurückkehrt. Dort muss er feststellen, dass ihn einiges an Arbeit erwartet: Er versucht, wieder eine Verbindung zu seinem kreativen und nachdenklichen Sohn (gespielt von Kale Culley) sowie seiner eigensinnigen und rebellischen Teenager-Tochter (gespielt von Violet Brinson) herzustellen." Auch die übrige Familie von Walker birgt Konfliktpotenzial: Sein Bruder (gespielt von Keegan Allen), ein Staatsanwalt, hat in Walkers Abwesenheit für die Kids gesorgt. Dazu kommen seine scharfsinnige Mutter (Molly Hagen) sowie sein Vater, der Rancher durch und durch ist.

Ein Tod gibt Rätsel auf

Lindsay Morgan ("The 100") spielt die neue Partnerin von Cordell Walker in der Reboot-Serie. Ihre Figur Micki ist damit die erste Rangerin in der Geschichte der Serie. Gleichzeitig kommen Walker Zweifel am Tod seiner Frau auf: Steckt vielleicht mehr dahinter?

Wann startet "Walker"?

Bis "Walker" zu sehen ist, wird es noch ein wenig dauern. Aufgrund der Corona-Pandemie und der andauernden Lockdowns hat The CW einige Serien-Neustars verschoben. Statt im Herbst 2020 soll die Reboot-Serie laut TV Guide zu einem noch unbekannten Termin Anfang 2021 starten.