Neue "Monster Hunter"-Plakate setzten die Riesenwaffen in Szene

Bis zum Kinostart von "Monster Hunter" ist es zwar noch einige Monate hin, doch zwei neue Plakate versüßen uns jetzt die Wartezeit. Darauf stellen Milla Jovovich und Tony Jaa ihre imposanten Waffen zur Schau.

Wenn sich Regisseur Paul W. S. Anderson an eine Videospielverfilmung macht, wird nicht gekleckert, sondern geklotzt. Und zwar ordentlich! Nähe zu den Games ist dem Filmemacher sehr wichtig, wie auf zwei neuen Postern zur "Monster Hunter"-Adaption deutlich wird.

Zeigt mal her!

Darauf posieren Milla Jovovich und Tony Jaa als Lieutenant Artemis und The Hunter – mit entsprechend großen Waffe in der Hand! Artemis trägt unschwer zu erkennen die Giant Jawblade, die direkt aus dem Game übernommen wurde. Hunter wiederum posiert mit dem Great Hunter's Bow. Wie IGN berichtet, soll die Gegend, in der "Monster Hunter" spielt, eine direkte Adaption des Wildspire-Wastes-Gebietes sein.

©Constantin Film Verleih GmbH 2020 fullscreen Artemis und ihr Schwert sind genauso unzertrennlich, wie Hunter und sein mächtiger Bogen.

Es war lange ruhig um "Monster Hunter"

Viel konnten wir bisher noch nicht von der filmischen "Monster Hunter"-Version sehen. Zuletzt wurde im November 2018 ein Foto von den Dreharbeiten veröffentlicht, auf dem ebenfalls das Giant Jawblade zu sehen war. Seit der Bekanntgabe, dass die Videospielverfilmung am 4. September 2020 in den USA in die Kinos kommen wird, ist es jedoch ruhig um "Monster Hunter".

Drücken wir also die Daumen, dass wir demnächst mehr zu sehen bekommen. Wie wär's zum Beispiel mit einem ersten Teaser?