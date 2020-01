Neue Serie mit Chris Evans: Apple TV+ nennt Starttermin und Details

Nachschub für Apple TV+: Der Streamingdienst hat diverse neue TV-Shows für das erste Halbjahr 2020 angekündigt. In einer Serie wird "Captain America"- Darsteller Chris Evans in der Hauptrolle zu sehen sein.

In der Thriller-Drama-Serie "Defending Jacob" spielt Chris Evans an der Seite von Michelle Dockery ("The Gentlemen") und Jaeden Martell. Es ist die erste TV-Hauptrolle für den 38-Jährigen, wie Collider berichtet. Evans war wie auch sein junger Schauspielkollege Martell zuletzt mit "Knives Out – Mord ist Familiensache" im Kino zu sehen.

Darum geht's in der Paramount-Produktion

Laut Pressemitteilung handelt "Defending Jacob" von einem schockierenden Verbrechen, das eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Massachusetts erschüttert. Chris Evans verkörpert in der Serie einen Staatsanwalt und Familienvater, der folgenschwere Entscheidungen zwischen beruflicher Pflicht, dem Streben nach Gerechtigkeit und der Liebe zu seinem Sohn treffen muss.

Die von Morten Tyldum produzierte "Defending Jacob"-Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von William Landay von 2012. Die ersten drei Folgen sind ab dem 24. April zu sehen. Im Anschluss wird immer freitags eine neue Folge ausgestrahlt. Wie viele Folgen die erste Staffel hat, ist noch nicht bekannt.

Apple TV+: Diese Serien kommen 2020

Der am 1. November 2019 in Deutschland gestartete Streaminganbieter Apple TV+ kann bislang kaum mit Netflix und Amazon Prime Video mithalten. Nur einige wenige Titel haben für Aufsehen gesorgt, beispielsweise die Comedy-Serie "The Morning Show" mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon und die Sci-Fi-Fantasy-Show "See" mit Jason Momoa. Beide Formate sollen eine zweite Staffel bekommen, die Release-Termine sind aber noch unbekannt.

