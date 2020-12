Neue Starttermine für "Free Guy", "The King's Man" & "Tod auf dem Nil"

Anders als das Filmstudio Warner Bros., das seine Filme 2021 zeitgleich in den Kinos und beim Streamingdienst HBO Max veröffentlichen will, hält Disney weitestgehend an seinen Kinostarts fest. Das bedeutet allerdings auch: Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie müssen zahlreiche Filmstarts zum wiederholten Male verschoben werden. Die aktuellen Termine für "The King's Man" und Co. im Überblick.

Ursprünglich sollte das Prequel zu den "Kingsman"-Filmen bereits im November 2019 in den deutschen Kinos starten. Dann hieß es, "The King's Man – The Beginning" würde am 13. Februar 2020 erscheinen. Dann sollte es im September 2020 so weit sein, dann im Februar 2021 ... Nun hat Disney verkündet: "The King's Man" kommt am 12. März 2021 in die US-Kinos. Der deutsche Starttermin dürfte ebenfalls für März angedacht sein. Ob es dabei bleibt? Wir sind gespannt.

Weitere neue Starttermine

Auch die Actionkomödie "Free Guy" mit Ryan Reynolds lässt auf sich warten. Der Kinostart in den USA ist nun für den 21. Mai 2021 angekündigt.

Und dann wäre da ja auch noch die Agatha-Christie-Verfilmung "Tod auf dem Nil": Der Kriminalfilm mit Kenneth Branagh ("Mord im Orient-Express"), Gal Gadot ("Wonder Woman") und Armie Hammer ("Call Me by Your Name") soll nun erst am 17. September 2021 in den US-Kinos anlaufen. Cineasten müssen sich also noch etwas in Geduld üben ...

Disney schmiedet Pläne für die Zukunft

Ein kleines Trostpflaster für Filmfans: Während das Kinojahr 2020 ziemlich mau ausfiel, plant Disney bereits fleißig für die Zukunft. Auf dem Investor Day 2020 kündigte der Maus-Konzern zahlreiche neue "Star Wars"-Projekte, Marvel-Blockbuster und -Serien sowie animierte Pixar-Filme an.