"Suits" machte es 2018 vor: Für die 8. Staffel der Anwaltsserie verpflichteten die Macher den ehemaligen "Grey's-Anatomy"-Star Katherine Heigl. Die Schauspielerin übernahm die Rolle der ambitionierten Anwältin Samantha Wheeler. Die Serie um Doktor Grey und ihr Team dreht den Spieß dieses Jahr um – und holt Ex-"Suits"-Darstellerin Sarah Rafferty ins Krankenhaus.

Wie das Portal TVLine berichtet, gibt Rafferty ihren Einstand bei "Grey's Anatomy" Ende Januar – "als Suzanne, eine Patientin, die zu einer Routineuntersuchung ins Grey Sloan Memorial Hospital kommt, aber rätselhafte Komplikationen entwickelt, die Bailey und DeLuca durcheinanderbringen".

Raffertys Auftritt ist nicht auf diese eine Episode beschränkt: Im Fall der Patientin Suzanne handelt es sich um einen "mehrteiligen medizinischen Mystery-Plot", berichtet das Portal weiter.

Grey und Gray gesellt sich gern

Bis 2019 verkörperte Rafferty in der Anwaltsserie "Suits" die smarte Sekretärin Donna Paulsen. Mit der neunten Staffel endete die Serie im September des vergangenen Jahres. Ob Rafferty mit "Grey's Anatomy" an ihre Erfolgsrolle anknüpfen kann?

Zumindest dem Namen nach macht sich die Schauspielerin gut im Cast. Immerhin spricht sich der zweite Vorname der 47-Jährigen, Gray, genau so wie der Nachname der prominentesten und namensgebenden Ärztin der Serie: Dr. Meredith Grey. Ob das ausreicht, um im Krankenhausbett zu brillieren, erfahren Fans in den USA am 30. Januar auf ABC. Wann "Grey's Anatomy" Staffel 16 in Deutschland zu sehen sein wird, steht noch nichts fest.

Psst: Wie TVLine ebenfalls berichtet, hat sich der Sendezeitpunkt von "Grey's Anatomy" in den USA von 20 auf 21 Uhr verschoben. Der neue Slot erlaube der Serie, wieder "sexier" zu werden.