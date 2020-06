Neuer "Candyman"-Teaser fordert: "Erzähl es jedem!"

Wer ist Candyman? Diese Frage interessiert nicht nur uns brennend, sondern auch den Protagonisten im gleichnamigen Film. Der ist nun in einem neuen Teaser zu sehen – und der kurze Clip versucht, eine Antwort zu liefern.

Zumindest erklärt William Burke (Colman Domingo) dem interessierten und zugleich unwissenden Künstler Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II), was es mit Candyman auf sich hat.

Verbreite die Legende von Candyman

Mehr zum Film Primetime Erster "Candyman"-Trailer: Say My Name, Say My Name

Viel spannender ist allerdings die mysteriöse Stimme am Ende des "Candyman"-Clips, die aus dem Off raunt: "Tell everyone!", also: "Erzähl es jedem!" Hier dürfte der Haken-Mörder höchstpersönlich zu uns bzw. zu Anthony sprechen. Es ist das erste Mal, dass Candyman zu Wort kommt – und es handelt sich dabei allem Anschein nach um Tony Todd.

Comeback des Originals?

Todd schlüpfte bereits im Original von 1992 in die Rolle des Haken-Mörders und feiert nun offenbar sein Comeback. Nach wie vor ist jedoch unklar, wie er zurückkehren wird. Eine Bestätigung, dass wir ihn in persona zu sehen bekommen, steht noch aus. Wird das Wiedersehen also vielleicht nur ein Flashback sein? Oder bleibt es gar bei Worten aus dem Off?

Wir werden es hoffentlich im Spätsommer erfahren. "Candyman" soll am 24. September 2020 in den Kinos starten. Bisher scheint der Release nicht in Gefahr zu sein.