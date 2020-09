Neuer Feind für Ghostface? "The Boys"-Star stößt zum "Scream 5"-Cast

Der Cast von "Scream 5" wächst weiter! Nachdem bereits zwei Urgesteine der Reihe zugesagt haben, stößt nun ein Neuling zum Reboot. Die meisten kennen ihn aus der Serie "The Boys", in der er bereits reichlich Erfahrung mit blutigen Geschichten gesammelt hat.

Jack Quaid, Darsteller von Hughie Campbell in "The Boys", mischt im Horror-Reboot "Scream 5" mit. Das berichtet unter anderem Variety. Unklar ist allerdings, wen er spielen wird. Dazu liegen noch keine Informationen vor. Vielleicht spielt er ja den neuen Kollegen von Sheriff Dewey Riley (David Arquette)? Oder den Kameraassistenten von Reporterin Gale Weathers (Courteney Cox)? Dass Arquette und Cox wieder mit von der Partie sind, ist schon länger bekannt.

Jack Quaid begann mit den "Hunger Games"

Jack Quaid spielt seit 2019 mit Hughie Campbell eine der Hauptrollen in "The Boys".

Wer beim Namen Jack Quaid hellhörig wird: Ja, er ist der Sohn der Hollywoodstars Dennis Quaid ("Midway – Für die Freiheit") und Meg Ryan ("Stadt der Engel"). Sein Schauspieldebüt gab Jack Quaid 2012 in "Die Tribute von Panem – The Hunger Games", er spielte auch im Sequel "Catching Fire" mit.

Außerdem war er in zehn Episoden der HBO-Serie "Vinyl" zu sehen und spielt seit 2019 eine der Hauptrollen in der Amazon-Serie "The Boys". In der Comic-Adaption mimt er den zunächst schüchternen Hughie Campbell, der während eines Zusammenstoßes mit einem der Seven seine Freundin verliert – und fortan mithilfe der Boys den Superhelden nachstellt.

Gut Ding will Weile haben

Bevor es für Staffel 3 ans Set geht, dürften für Jack Quaid erst einmal die Dreharbeiten zu "Scream 5" anstehen. Das Reboot soll am 14. Januar 2022 in den US-Kinos anlaufen. Wann der Film in Deutschland startet, ist derzeit unklar. Außerdem warten wir noch immer auf die Bestätigung, dass Neve Campbell als Sidney Prescott zurückkehrt. Bisher gibt es lediglich Gerüchte, aber keine Zusage. Nur was wäre ein weiterer "Scream"-Teil ohne Sidney?!