Neuer Kurzfilm: Zum Geburtstag verhört David Lynch einen Affen

Happy Birthday, David Lynch! Gestern feierte der exzentrische Regisseur Geburtstag. Zu seinem 74. hat sich Hollywoods letzter große Surrealist ein besonderes Geschenk gemacht – und uns Fans auch: ein brandneuer Kurzfilm, den wir kostenlos und ganz legal im Netz anschauen dürfen!

"What Did Jack Do?" lautet der Titel des rund 17-minütigen Kurzfilms von David Lynch – zu Deutsch: "Was hat Jack getan?" Jack hat vielleicht einen Mord begangen. Jack flucht oft und gern. Jack ist ein Kapuzineraffe.

Es ist eben David Lynch

Okay, zugegeben, der Mini-Streifen ist nicht komplett neu, Lynch hatte ihn schon 2018 auf seinem eigenen Kunstfestival mit dem schönen Titel "Festival of Destruction" präsentiert. Jetzt ist er aber endlich frei verfügbar – bei Netflix.

Empfehlungen des Autors: Primetime Der Stoff, aus dem Albträume sind: David Lynch und seine Filme

In "What Did Jack Do?" spielt David Lynch einen Polizisten, der den Affen Jack verhört. Hat Jack einen Mord begangen? Das finden wir heraus. Oder auch nicht. Wer David Lynch kennt, weiß ungefähr, was ihn erwartet – es wird skurril und surreal. Freue Dich auf scheinbar unzusammenhängende Dialogfetzen, feinste Schwarz-Weiß-Optik und, natürlich, eine eingeschobene Musicalnummer.

David Lynch + Netflix = ?

David Lynch und Netflix – ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Ein bisschen auffällig ist es schon, dass der exzentrische Filmemacher offenbar eine Partnerschaft mit dem Streaming-Giganten eingegangen ist. Planen die beiden etwa was?

Als glühender Lynch-Verehrer kann ich nur hoffen, dass Lynch wieder Lust auf (Kurz-)Filme bekommt. Sein letzter Kinofilm "Inland Empire" liegt unglaubliche 14 Jahre zurück. Lynch hat schon lange keinen Bock mehr auf Filme und Serien, mit Ausnahme der dritten "Twin Peaks"-Staffel von 2017. Aber wer weiß, vielleicht kehrt der Meister ja bald hinter die Kameras zurück.