Neuer "Resident Evil"-Film hat einen Kinostart

Bei Sony Pictures scheinen die Verantwortlichen guter Dinge zu sein, dass die Kinos im Herbst wieder geöffnet haben: Der neue "Resident Evil"-Film hat einen offiziellen Starttermin erhalten. Anfang September soll es so weit sein.

Im Dezember 2020 ist die letzte Klappe bei den Dreharbeiten zu "Resident Evil" gefallen und es sieht ganz so aus, als könne Regisseur Johannes Roberts ("47 Meters Down") am geplanten Kinostart im September festhalten.

Im September wieder mehr Normalität in den Kinos?

In den USA soll "Resident Evil" am 3. September in den Kinos anlaufen, in Deutschland wird es am 9. September so weit sein. Es scheint, als seien die produzierenden Studios Sony Pictures und Constantin Film zuversichtlich, dass die Corona-Pandemie dann weitestgehend im Griff ist und Kinobesuche wieder möglich sind.

Erst kürzlich wurden erneut zahlreiche Filmstarts vom Frühjahr 2021 in den Herbst verlegt – darunter "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", "Uncharted" oder auch "Ghostbusters: Afterlife".

Das Franchise wächst immer weiter

"Resident Evil" von Johannes Roberts soll nicht nur ein Origin-Film werden, sondern zugleich ein Neustart der beliebten Horrorreihe, die ihren Ursprung 1996 in den gleichnamigen Games hat.

Neben dem Film ist aber noch mehr in Arbeit: Netflix plant mit "Resident Evil: Infinite Darkness" eine neue Animationsserie und Constantin Film einer Realserie, die parallel auf zwei Zeitebenen spielt.

Ein Blick zurück auf den "Resident Evil"-Ursprung

Die Kernreihe besteht inzwischen aus zehn Spielen, dessen jüngster Teil, "Resident Evil 8: Village", am 7. Mai 2021 erscheinen wird. Hinzu kommen zahlreiche Ableger sowie die Realfilm-Reihe mit Milla Jovovich in der Hauptrolle. Hinzu kommen Comics, Bücher und Animationsserien.