Neuer "The Walking Dead: World Beyond"-Trailer zeigt Postapokalypse

Direkt nach der Ausstrahlung des Showdowns von "The Walking Dead"-Staffel 10, geht's mit der Spin-off-Serie "The Walking Dead: World Beyond" weiter. Ein neuer Trailer soll nun Lust auf die Handlung machen, die noch vor den Ereignissen in der Mutterserie angesiedelt ist.

"Wir haben überlebt", heißt es im neuen "The Walking Dead: World Beyond"-Trailer aus dem Off. "Und die anderen haben es nicht." Die meisten der Kids, um die sich die Prequel-Serie dreht, waren noch klein, als der Virus ausgebrochen ist. Sie kennen keine Welt ohne Zombies – und müssen sich nun auf eigene Faust und ohne Eltern durchschlagen.

In "World Beyond" sind nicht nur Zombies die Feinde

"Das Ende der Welt, war unser Anfang", erklärt eine der Protagonistinnen im Trailer. Die Serie dreht sich um zwei Schwestern, die gemeinsam mit zwei Freunden das von Zombies verseuchte Land durchqueren müssen. Die Reise wird zu ihrer größten Herausforderung.

Doch es gibt nicht nur Untote, die eine Gefahr für die Teenager darstellen. Auch einige Menschen stellen sich ihnen in den Weg und machen ihnen das Leben zur Hölle. Aber das kennen wir bereits aus "The Walking Dead". Warum sollte es in der Spin-off-Serie anders sein?

Finger weg vom CRM!

Vor allem eine Gruppe hat es auf die Kids abgesehen: das Civil Republic Military, kurz CRM. Sie haben vor vielen Jahren den Vater der Schwestern entführt, da er an einem Heilmittel gegen den Zombievirus forschte.

Fans des "The Walking Dead"-Universums werden mit Sicherheit schon festgestellt haben, dass viele Szenen bereits im zuletzt erschienenen Trailer zu sehen waren. Doch der aktuelle Clip ist fast doppelt so lang und punktet durch die eine oder andere neue Szene, die vorher noch unter Verschluss gehalten wurde.