Neuer "Vikings"-Trailer: Ein lebendiger Björn, Schlachten & Seemonster

Gerade erst hat Amazon Prime Video verraten, dass Staffel 6B von "Vikings" noch in diesem Monat erscheint, da legt der Streamingdienst auch schon mit einem neuen Trailer zu den finalen Folgen der Serie nach. Im Clip sehen die Fans unter anderem endlich den doch nicht toten, aber im Midseason-Finale schwer verwundeten Björn "Eisenseite" wieder.

Achtung, Spoiler! Wer Staffel 6B von "Vikings" möglichst ohne Vorwissen schauen möchte, sollte nun weder weiterlesen noch den Trailer schauen.

Dem neuen Trailer zufolge rafft sich Björn (Alexander Ludwig) in den finalen Folgen von "Vikings" ein letztes Mal auf, um die Rus unter Prinz Oleg (Danila Kozlovsky) und Ivar (Alex Høgh Andersen) zurückzuschlagen. Dann dürfte für Ragnars Erstgeborenen allerdings endgültig das letzte Stündlein geschlagen haben: "Vikings"-Showrunner Michael Hirst deutet bereits in verschiedenen Interviews an, dass Björns Tod nur noch eine Frage der Zeit ist. Dennoch dürfte sich die Prophezeiung des Sehers erfüllen: Als Beschützer von Norwegen wäre Björns Ruhm definitiv größer als der von Ragnar.

Ivar gegen Alfred

Björns Bruder Ivar zieht es wiederum zurück nach Wessex. Im Trailer betrachtet er die Schachfigur, die er einst von Alfred (Ferdia Walsh-Peelo) erhielt. Später sehen wir die beiden Strategen in der Schlacht. Vorher dürfte es allerdings zum Showdown zwischen den "Verbündeten" Ivar und Oleg kommen ...

Und Ubbe (Jordan Patrick Smith)? Der wandelt auf den Entdecker-Spuren von Ragnar und macht sich von Island nach Amerika auf. Auf der Überfahrt sieht Ubbe im Trailer – eine riesige Seeschlange?! Ziemlich schräg, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ein "Vikings"-Charakter ein übernatürliches Wesen halluziniert. Die Grenzen zwischen Realität und Glaube/Vorstellung waren in der Serie schon immer verschwommen. Bleibt die Frage, ob Ubbe vor seiner Reise ins "goldene Land" herausfindet, was mit Floki (Gustaf Skarsgård) geschehen ist.

Diesmal wird alles anders!

Staffel 6B von "Vikings" ist jedoch nicht nur etwas Besonderes, weil es die letzte der Serie ist. Denn: Prime Video wendet sich erstmals von der wöchentlichen Ausstrahlung einer einzigen Episode ab! Stattdessen werden die Fans zehn Folgen auf einen Schlag serviert bekommen. Alle verbleibenden Episoden werden ab dem 30. Dezember 2020 auf Amazon Prime Video abrufbar sein.