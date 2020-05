Neues Download-Update der Android-App von Netflix in Arbeit

Arbeitet Netflix an einem Upgrade seiner Download-Funktion? Das legt zumindest der Quellcode der Android-App nahe, den einige Entwickler unter die Lupe genommen haben.

Seit 2016 ist es möglich, Filme bei Netflix herunterzuladen, um sie zum Beispiel in der App auf dem Smartphone offline zu schauen. Nach dem Smart-Download-Feature aus dem Jahr 2018 könnte nun ein weiteres Upgrade der Netflix-App kommen, wie XDA Developers entdeckt hat.

Vor Download-Ende den Film starten

Wenn Du aktuell einen Film oder eine Serie von Netflix herunterlädst und offline auf Deinem Smartphone speicherst, kannst Du den Titel erst gucken, sobald er komplett heruntergeladen ist. Mit dem Update der Netflix-App soll sich genau das ändern. Laut XDA Developers gibt es in der App-Version 7.5.80 Hinweise darauf, dass Du Titel bereits gucken kannst, wenn sie noch nicht zu 100 Prozent fertig geladen sind.

Versteckte Hinweistexte gefunden

Im Quellcode gibt es Textpassagen für Meldungen innerhalb der App, die möglicherweise an Netflix-User ausgespielt werden, die einen nicht vollständig heruntergeladenen Film offline ansehen: "Du bist am Ende dessen angekommen, was Du bisher heruntergeladen hast. Willst Du mobile Daten nutzen, um weiterzugucken?", lautet zum Beispiel eine Textpassage. Oder: "Du musst etwas mehr herunterladen, um weiterzugucken."

Praktisch für unterwegs

Für den einen oder anderen Netflix-User könnte das Feature durchaus praktisch sein. Die fehlenden Minuten einer Serienfolge könnten dann zum Beispiel über die mobilen Daten heruntergeladen werden. Dafür fallen natürlich Kosten an – doch wahrscheinlich halten sie sich in Grenzen, da nur noch einige wenige Megabyte heruntergeladen werden müssen.

Wann das Update ausgerollt wird, ist noch unklar. Netflix hat sich zu der Weiterentwicklung des Features noch nicht geäußert.