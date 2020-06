Nicht immer ist der neueste Film oder die neuste Serie auf Netflix ein Volltreffer – manchmal schaltest du schon nach zehn Minuten wieder ab. Blöd nur, dass der verschmähte Titel anschließend trotzdem in der prominent platzierten "Weiterschauen"-Sparte auftaucht. Ein neues Feature macht es Dir nun leichter, solche Inhalte aus der Liste zu löschen.

Wenn Du das Interesse an einem Titel verloren hast, tippst Du in der Netflix-App unter dem entsprechenden Inhalt auf das Element mit den drei Punkten. Nun öffnet sich ein Menü, in dem Du "Aus Reihe entfernen" auswählst. Der Titel verschwindet daraufhin von Deiner "Weiterschauen"-Liste.

©Screenshot/Netflix 2020 fullscreen Zwei Klicks ... ©Screenshot/Netflix 2020 fullscreen ... und schon ist der ungeliebte Titel von der "Weiterschauen"-Liste verschwunden.

Weitere Neuerungen

Neben der Lösch-Funktion ermöglicht das Update den Netflix-Usern zudem, schneller bestimmte Episoden anzusteuern. Auch Infos und Bewertungen sind ab sofort leichter zugänglich. Bislang musstest Du dafür erst die entsprechende Landingpage des Titels aufrufen.

Vorerst nur auf Android-Geräten verfügbar

Aktuell ist das "Aus Reihe entfernen"-Feature nur für Android-Nutzer in der Netflix-App auf Smartphones und Tablets verfügbar. Ab dem 29. Juni soll das neue Feature auch für iOS-Geräte ausgerollt werden. Zum weiteren Roll-out des Features hat sich Netflix bislang nicht geäußert.

Upgrade für Download-Funktion

Zuletzt arbeitete Netflix an einer Verbesserung seiner Download-Funktion: Der Quellcode der Android-App enthüllte, dass Du Titel künftig bereits offline gucken kannst, wenn sie noch nicht zu 100 Prozent heruntergeladen sind.