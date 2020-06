Neues "The Umbrella Academy"-Poster ist voller versteckter Hinweise

In gut einem Monat geht's mit der zweiten Staffel von "The Umbrella Academy" weiter. Während wir noch immer sehnlichst auf den Trailer warten, spendiert uns Netflix immerhin ein neues Plakat – und auf dem gibt's einiges zu entdecken.

Das Poster zu Staffel 2 greift die Entwicklungen der Story in Staffel 1 auf: Die Hargreeves-Geschwister finden sich nach ihrer Zeitreise in den 1960er-Jahren wieder. Blöd nur, dass sie alle übers Land verstreut sind und somit jeder für sich mit der neuen Situation klarkommen muss.

Make Love – and War?

Ein genauer Blick auf die Brillen der Protagonisten gibt Hinweise auf die bevorstehenden Ereignisse und Erlebnisse. In der Sonnenbrille von Luther spiegelt sich beispielsweise eine Kriegserklärung der USA. Wird der Muskelprotz etwa für einen Einsatz nach Vietnam geschickt?

Der Look von Klaus bestätigt das, was wir schon auf den ersten Bildern zu Staffel 2 vermutet haben: Der schräge Vogel schließt sich – wie sollte es anders sein – der Hippie-Bewegung an. Und Allison? Sie wird sich scheinbar aktiv in der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen engagieren.

Bei den anderen Hargreeves-Geschwistern ist nicht ganz so einfach zu erkennen, was auf sie wartet. In Vanyas Brille könnte sich das idyllische Vorstadtleben einer Bilderbuchfamilie spiegeln. Alles ist perfekt, alle sind glücklich – doch was steckt hinter der Fassade?

Fans fordern den Trailer!

Einerseits freuen sich die Fans über das neue Plakat, andererseits zeigen die Kommentare auf Twitter, dass sie langsam ungeduldig werden. Wo bleibt der Trailer zu Staffel 2? Das wollen die "The Umbrella Academy"-Anhänger dringend wissen. Poster samt Starttermin auf Netflix – alles schön und gut, aber nicht komplett neu, denn das Datum kannten sie bereits. Erste Bewegtbilder hingegen nicht. Also Netflix, mach was!