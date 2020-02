Neues "The Walking Dead"-Video zeigt Negan als Whisperer

Mach Dich bereit: "The Walking Dead" hält in der zweiten Hälfte von Staffel 10 einen ungewohnten Anblick parat. Ein aktuelles Video enthüllt Negans neuen Look – als Whisperer!

Der kalte Krieg zwischen den Bewohnern von Alexandria und den Whisperern erreicht in Staffel 10B von "The Walking Dead" seine heiße Phase. Beweis dafür ist ein neues Video, in dem nicht nur bislang nicht gezeigte Szenen zu sehen sind, sondern auch Showrunner Angela Kang sowie Scott M. Gimple zu Wort kommen.

Staffel 10 voller Furcht, Angst und Spannung

Es klingt ganz so, als könnten mehrere Protagonisten dem Krieg zwischen beiden Parteien zum Opfer fallen. Unklar ist aber nach wie vor die Rolle von Negan: In der ersten Hälfte von Staffel 10 mischte er sich unter die Whisperer. Ob er für die Bewohner von Alexandria als Informant dient oder wirklich Interesse hat, die Seiten zu wechseln, wird hoffentlich in den neuen Folgen geklärt.

Doch allein die Tatsache, dass das neue "The Walking Dead"-Video den ehemaligen Saviors-Anführer mit Zombie-Maske zeigt, macht deutlich, dass er seine Aufgabe sehr ernst nimmt – wie auch immer die aussehen mag.

Beta bleibt skeptisch

Vor allem Beta hat seine Probleme mit dem Neuzugang. Er traut Negan partout nicht über den Weg und dürfte dem Umgang, den Negan und Alpha pflegen, nicht gerade wohlgesonnen sein. Sieht Beta in dem Überläufer etwa eine zu große Konkurrenz?