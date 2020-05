"New Mutants" hat einen neuen Starttermin – ob es diesmal klappt?

Langsam klingt die Nachricht wie ein Running Gag: "New Mutants" hat einen neuen Kinostarttermin. Die Comicverfilmung von Regisseur Josh Boone hat sich bereits mehrfach verspätet, aber diesmal soll es wirklich so weit sein. Ganz bestimmt. Oder?

Als neuer Release-Termin der "New Mutants" wird der 28. August 2020 genannt. An diesem Tag soll das "X-Men"-Spin-off in den US-Kinos anlaufen. Einen deutschen Starttermin gibt es bislang nicht, er dürfte allerdings in einen ähnlichen Zeitraum fallen – vorausgesetzt, die Kinos haben bis dahin wieder eröffnet und die Zuschauer bleiben nicht aus.

Schaffen es die "New Mutants" wirklich noch in die Kinos?

Ursprünglich sollte der Film über eine Gruppe jugendlicher Mutanten bereits im April 2018 anlaufen, doch dann wurde der Kinostart aufgrund von Reshoots und dem Disney-Fox-Deal auf Februar 2019 verschoben. Damit nicht genug: Zuletzt wurde "New Mutants" auf April 2020 verschoben – ein Termin, der aufgrund der Corona-Pandemie platzte. Anschließend kursierte das Gerücht, die düstere Comicverfilmung könnte auf Disney+ oder auf anderen VoD-Plattformen landen? Pustekuchen. Stattdessen nun also der erneute Leinwand-Anlauf Ende August.

Sollte es diesmal hinhauen mit dem Kinostart, würde "New Mutants" im selben Monat starten wie "Wonder Woman 1984" (Release: 13. August 2020 in Deutschland) und knapp eine Woche vor "A Quiet Place II" (Release: 3. September 2020 in Deutschland).

Darum geht's in der Comicverfilmung

In "New Mutants" sind die Darsteller Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt und Henry Zaga als junge Mutanten zu sehen, die in eine abgelegene Einrichtung gebracht werden, in der ihnen scheinbar geholfen werden soll. Doch schon im Trailer wird klar: Hier geht es nicht mit rechten Dingen zu.