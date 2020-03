"New Mutants"-Spot: Magik, Cannonball & Sunspot zeigen ihr Können

Filmstudio 20th Century Studios hat einen neuen TV-Spot zur Comicverfilmung "New Mutants" veröffentlicht. Neben einem ausführlicheren Blick auf den fiesen Dämonenbären enthüllt der Clip auch neue Szenen, in denen die Teenie-Mutanten ihre Kräfte zur Schau stellen – und mit überraschend humorvollen Punchlines um sich werfen.

Nachdem die bisherigen Trailer zu "New Mutants" eher düster daherkamen und sich ganz auf die Horrorelemente in Josh Boones Verfilmung konzentrierten, schlägt der neue TV-Spot unerwartet leichtherzigere Töne an. Der Preis für die coolste Punchline geht dabei zweifellos an Magik ("Split"-Star Anya Taylor-Joy). Auf die Warnungen ihrer Mitstreiter: "Das Ding wird dich töten!" – "Das stimmt, das ist Magie!", antwortet sie lapidar mit: "Das bin ich auch."

Cannonball startet durch

Neben trockenem Humor setzt der neue TV-Spot auf Effekte: So bekommen die Fans erstmals eine kurze Sequenz zu sehen, in der Cannonball ("Stranger Things"-Star Charlie Heaton) thermochemische Energie freisetzt, um zu fliegen.

Für den Bruchteil einer Sekunde steht zudem Sunspot ("Teen Wolf"-Darsteller Henry Zaga) in Flammen und Magik gewährt einen genauen Blick auf ihr Soulsword sowie ihre Rüstung. Komplettiert werden die "New Mutants" von Wolfsbane ("Game of Thrones"-Star Maisie Williams) und Mirage ("The Originals"-Darstellerin Blu Hunt).

Lockheed bestätigt

Pünktlich zum Release des Spots ließ Regisseur Josh Boone derweil eine weitere Bombe platzen: Im Interview mit Entertainment Weekly plauderte Boone aus, dass der außerirdische Drache Lockheed aus den "X-Men"-Comics tatsächlich eine Rolle in "New Mutants" spielen wird. "Ich will nicht viel mehr verraten, aber ich bin glücklich, wie wir ihn in diese Welt und Illyanas [aka Magiks] Story einbringen konnten."