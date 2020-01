Nostalgie pur: 30-Minuten-Special zu "Once Upon a Time..." bei YouTube

Wenn Quentin Tarantino einen Film dreht, bleibt selbst das kleinste Detail nicht dem Zufall überlassen – so auch bei "Once Upon a Time in Hollywood". Eine neue Dokumentation über den Filmemacher und sein Werk beleuchtet die Entstehungsgeschichte des Films – und das Beste: Du kannst sie kostenlos bei YouTube schauen.

In der 30-minütigen Doku "Ein Liebesbrief ans Filmemachen" kommen zahlreiche Personen zur Sprache, die an "Once Upon a Time in Hollywood" mitgewirkt haben. Die Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie berichten von ihren Erfahrungen am Set und der Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino. Außerdem kommen Set- und Kostümdesigner, der Kameramann und weitere Crew-Mitglieder zu Wort, die den Film ganz im Sinne von Quentin Tarantino realisiert und visualisiert haben.

Quentin Tarantino bei der Arbeit

Die Dokumentation zeigt eindrucksvoll, mit wie viel Hingabe und Detailreichtum Quentin Tarantino an seinem neunten Film gearbeitet hat. Welcher andere Regisseur würde mal eben vier Blocks des Hollywood Boulevard sperren und die dortigen Geschäfte akribisch auf alt trimmen, statt einfach alles per Computer auf die Leinwand zu bringen?

Der Film im Film

Die Kostümdesigner haben ebenfalls ganze Arbeit geleistet. Sie mussten nicht nur den Hollywood-Look der 1960er-Jahre zum Leben erwecken, sondern auch für Western-Feeling sorgen: "Once Upon a Time in Hollywood" zeigt, praktisch als Film im Film, den Schauspieler Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) bei Dreharbeiten als Revolverhelden im Wilden Westen.

Noch mehr Infos über Tarantino und seine Filme

Tipp für Hardcore-Fans: Die Heimkino-Versionen von "Once Upon a Time in Hollywood" bieten weiteres Bonusmaterial zur Entstehungsgeschichte des Films. Sieben zusätzliche Szenen verdeutlichen das aufwendigen Set- und Kostümdesign. Und wer sich einen Überblick über das gesamte Schaffen des Kultregisseurs verschaffen will, dem sei die brandneue Dokumentation "Tarantino – The Bloody Genius" ans Herz gelegt.