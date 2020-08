"Obi-Wan Kenobi"-Serie: Drehbeginn schon nächsten Monat?

Gute Nachrichten zur "Obi-Wan Kenobi"-Serie: Die Dreharbeiten zu der Prequel-Show rund um den legendären Jedimeister sollen bereits im kommenden Monat starten. Bislang war von einem Drehbeginn im Januar 2021 die Rede.

Die Fansite Making Star Wars (MSW) will die Neuigkeit von einer sicheren Quelle direkt aus Hollywood erfahren haben. Doch obwohl die Website sich bislang als zuverlässige Herkunft für "Star Wars"-News erwies, ist die Info mit Vorsicht zu genießen.

Gleiche Location wie "The Mandalorian"-Serie

Der Dreh soll im September an einer Location namens "train yard" in Südkalifornien beginnen, wo bereits die Außenaufnahmen der beiden "The Mandalorian"-Staffeln stattfanden. MSW vermutet, dass der Drehort als Setting für den Wüstenplaneten Tatooine dienen wird. Wie viel Material hier auf Film gebannt werden soll, ist nicht bekannt.

Das Newsoutlet räumt aber selbst ein, dass im September möglicherweise zunächst nur die Produktion startet und der eigentliche Dreh vielleicht erst im Oktober folgt. So ist es offenbar bei "The Mandalorian" geschehen. Von offizieller Seite wurde noch nichts bestätigt.

Produktion von "Obi-Wan Kenobi"-Serie bislang durchwachsen

Empfehlung des Autors: Primetime "Obi-Wan Kenobi"-Serie: Hayden Christensen als Anakin mit dabei

Ursprünglich war der Drehstart der "Obi-Wan Kenobi"-Serie für diesen August geplant, doch dann wurde die Vorproduktion Ende Januar überraschend gestoppt. Der Grund: Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy war von den Drehbüchern von Hossein Amini ("Drive") nicht angetan. Er wurde durch Joby Harold ("King Arthur: Legend of the Sword") ersetzt und im Zuge dessen die Folgenanzahl der Serie von sechs auf vier reduziert. Laut Regisseurin Deborah Chow ist die Produktion nun wieder auf Kurs. Im Juni verkündete sie auf dem ATX-Festival: "Wir haben noch etwas mehr Arbeit vor uns, aber die Serie ist in der Entwicklung!"

Das gibt Hoffnung, klingt aber nicht wirklich nach einem Drehstart in diesem Jahr. Vielleicht werden im September ja auch nur Landschaftsaufnahmen ohne Hauptdarsteller Ewan McGregor gemacht, bevor der Winter kommt, wie ScreenRant mutmaßt.