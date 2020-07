"Obi-Wan Kenobi"-Serie: Hayden Christensen als Anakin mit dabei

In der geplanten "Obi-Wan Kenobi"-Serie wird es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben: Offenbar wird Hayden Christensen seine Rolle als Anakin Skywalker wieder aufnehmen – und zwar nicht nur für einen kurzen Cameo!

Das zumindest will LRM Online exklusiv aus Insiderkreisen erfahren haben. Angeblich habe Hayden Christensen sogar schon seinen Vertrag unterzeichnet, sodass seine Rückkehr als gesichert gilt.

Wie kehrt Anakin zurück?

Hayden Christensen soll vor allem nicht nur für einen kurzen Auftritt unterschrieben haben, sondern als "regular". Also als Darsteller, dessen Charakter regelmäßig in der Serie zu sehen sein wird. Die Frage ist allerdings in welcher Form. Die "Obi-Wan-Kenobi"-Serie spielt zwischen "Die Rache der Sith" (2005) und "Krieg der Sterne" (1977). Also zu einer Zeit, in der aus Anakin Skywalker bereits Darth Vader wurde.

Eine Möglichkeit, über die aktuell spekuliert wird, wäre es, dass Anakin in den Träumen von Obi-Wan Kenobi als eine Art Flashback erscheint.

Bekanntmachung auf der Star Wars Celebration geplatzt

Der ursprüngliche Plan sah laut LRM Online vor, dass diese Neuigkeit während der Star Wars Celebration verkündet wird, die vom 18. bis 21. August stattfinden sollte. Da die Messe nun allerdings bis ins Jahr 2022 verschoben wurde, müssen die Verantwortlichen der "Obi-Wan Kenobi"-Serie eine andere Gelegenheit finden. Die offizielle Ankündigung soll nun kurz vor Drehstart erfolgen.

Serie kommt – nur wann?

Noch ist unklar, wann wir Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi wieder in Aktion sehen können. Einen konkreten Start der Serie auf Disney+ gibt es noch nicht. Eines scheint trotz aller Schwierigkeiten sicher zu sein: Die Serie wird kommen! Koste es, was es wolle.