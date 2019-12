Obwohl bereits im Kino: "Cats" bekommt verbesserte visuelle Effekte

Der haarsträubende Katzen-Look in "Cats" war ein gefundenes Fressen für Kritiker. Nun lenkt Universal Pictures überraschend ein. Obwohl die Musical-Adaption bereits seit Freitag in den US-Kinos läuft, liefert das Studio eine verbesserte Version nach.

Tausende Kinos wurden laut The Hollywood Reporter (THR) darüber informiert, dass sie eine aktualisierte Version des Katzenfilmes bekommen. Diese soll mit "einigen verbesserten visuellen Effekten" aufwarten.

Ungewöhnlicher Schritt von Universal Pictures

Wie genau diese Verbesserungen aussehen, ist unklar. Ob gravierende Fehler ausgemerzt werden mussten oder der gesamte Look ein Update bekommen hat, wissen wir nicht. Die Laufzeit von "Cats" bleibt mit 110 Minuten jedoch dieselbe. Der Schritt, einen Film nach Kinostart noch zu bearbeiten und die Kinoversion auszutauschen, ist mehr als ungewöhnlich. Wie THR von Kinobetreibern und Hollywood-Executives erfahren hat, ist das bislang noch nie geschehen.

Insidern zufolge war es Regisseur Tom Hooper, der um diesen Austausch bat. Er musste bereits nach dem Erscheinen des ersten Trailers harsche Kritik einstecken und arbeitete laut Variety 36 Stunden am Stück, um dem Film den letzten Schliff zu geben. Nur wenige Stunden vor der Weltpremiere war "Cats" fertiggestellt.

"Cats" als Film: Katzenjammer auf ganzer Linie

Empfehlungen des Autors: Primetime Kritik: Warum "Cats" gar nicht so übel ist

Ob die verbesserten visuellen Effekte es richten können, bleibt dennoch fraglich. Die Produktion, die knapp 100 Millionen US-Dollar gekostet hat, spielte an seinem Startwochenende in den USA lediglich 6,5 Millionen US-Dollar ein (via Box Office Mojo). Auch die Kritiken zu "Cats" sind niederschmetternd: Gerade einmal 18 Prozent erreicht die Musical-Verfilmung auf der Filmbewertungsplattform Rotten Tomatoes.