Offiziell: Netflix-Serie "You" bekommt grünes Licht für Staffel 3

"Du wirst mich lieben" lautet der deutsche Untertitel zu "You" – und die Netflix-Zuschauer sind offenbar tatsächlich so in die Thriller-Serie verliebt, dass jetzt Staffel 3 bestätigt wurde.

Hauptdarsteller Pann Badgley hat es bereits ausgeplaudert, jetzt macht es Netflix in einem Twitter-Post offiziell: Stalker Joe Goldberg kehrt für eine dritte Staffel zurück auf die Bildschirme.

"You" setzt bei Staffel 3 auf bewährtes Team

Ebenfalls wieder dabei: Victoria Pedretti ("Spuk in Hill House") als Joes große Liebe Love Quinn, das berichtet unter anderem Variety. Auch hinter den Kulissen setzt Netflix auf Bewährtes. Sera Gamble und Greg Berlanti, die Co-Schöpfer der Serie, werden auch bei Staffel 3 als Executive Producer an Bord sein. Gamble fungiert zudem erneut als Showrunner.

Staffel 1 und 2 von "You" basieren auf den Romanen "You" und "Hidden Bodies" von US-Autorin Caroline Kepnes, die zweite Season weicht jedoch relativ stark von der Vorlage ab. Während Joe in Staffel 1 die Studentin Beck (Elizabeth Lail, "Once Upon a Time") stalkt und mithilfe der sozialen Medien für sich gewinnt, flieht er in Staffel 2 mit neuer Identität nach Los Angeles. Dort findet er in Love ein neues Objekt der Begierde.

Nach New York und Los Angeles: Joe in der Kleinstadt

Für Staffel 3 gibt es keinen Roman, an dem sich die Macher orientieren können – allerdings arbeitet Kepnes laut Rolling Stone bereits am dritten und vierten Teil ihrer Thriller-Buchserie.

Ein paar Details zur Handlung von Buch drei hat Caroline Kepnes schon verraten: "Joe beschließt, in einer kleinen Gemeinde mit geringer Kriminalitätsrate am Nordwestpazifik zu leben. Er arbeitet ehrenamtlich in der örtlichen Bibliothek. Joe glaubt, dass er in einer Kleinstadt freier atmen kann, weil die Menschen dort gute Menschen sind." Inwieweit die Macher um Gamble und Berlanti die Handlung in die Serie einfließen lassen und ob Kepnes bei Staffel 3 mitmischt, ist nicht bekannt. Die neuen Folgen sollen 2021 erscheinen.