Ohne Nicholas Hoult: "Mission: Impossible 7" bekommt neuen Bösewicht

Neuer Gegenspieler für Ethan Hunt: Für "Mission: Impossible 7" und auch den darauffolgenden achten Teil wurde ein neuer Bösewicht gecastet. Denn Nicholas Hoult, der eigentlich diesen Part übernehmen sollte, musste das Projekt verlassen.

Grund für den Wechsel sind Terminschwierigkeiten bei Nicholas Hoult, wie Deadline exklusiv berichtet. Da die Dreharbeiten zu "Mission: Impossible 7" wegen der Corona-Pandemie erst später als geplant starten können, kommt es zu Konflikten mit einem anderen Projekt, an das Nicholas Hoult gebunden ist.

Ersatz ist schon unterwegs

Für Nachschub ist aber bereits gesorgt: Esai Morales wird Nicholas Hoult ersetzen und als noch namenloser Fiesling dem britischen Superagenten Ethan Hunt das Leben schwer machen. Das neue Casting überrascht etwas, denn Morales und Hoult könnten unterschiedlicher nicht sein. Nicht nur, dass die beiden einen Altersunterschied von knapp 30 Jahren haben, zusätzlich ist Morales US-Amerikaner und Hoult Brite. Ob wegen der Neubesetzung nun auch am Drehbuch gefeilt werden muss, ist jedoch unbekannt.

Morales hat bereits Erfahrung mit Fiesling-Rollen

Esai Morales war zuletzt vor allem im Fernsehen zu sehen. Er spielte in Serien wie "Jericho – Der Anschlag", "Criminal Minds", "From Dusk Till Dawn", "How to Get Away with Murder" oder "Ozark" mit. In der DC-Serie "Titans" verkörperte er zudem zehn Episoden lang Deathstroke.

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie kommt "Mission: Impossible 7" später in die Kinos. Sollte das nächste Actionabenteuer eigentlich am 22. Juli 2021 in die Kinos gelangen, wurde der Release inzwischen auf den 18. November 2021 verlegt.