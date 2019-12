Ohrwurm: Hier ist der "The Witcher"-Song in 13 Sprachen

In "The Witcher" bekommt Geralt von Riva einen vorlauten Barden als Begleiter, der sich vornimmt, das Image des Hexers etwas aufzupolieren. Sein Mittel der Wahl: eine Ballade. Die ist ein Ohrwurm, der sich gewaschen hat – und zwar in allen Sprachversionen. Glaubst Du nicht? Hier ist der Beweis!

Klar, Du könntest auch einfach die Netflix-Tonspur ständig umschalten, um "Reichet Gold eurem Hexer" in allen verfügbaren Sprachen zu hören. Unkomplizierter geht's aber mit einem praktischen Twitter-Thread, den @_lemonova_ zusammengestellt hat. Hier kannst Du Dir das nur ein kleines bisschen geflunkerte Epos vom Hexer und seinem persönlichen PR-Barden in 13 Sprachen geben.

Internationaler Hexer-Hit

Mit dabei sind neben der englischen Originalfassung noch Polnisch, Tschechisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Französisch, Italienisch, brasilianisches Portugiesisch, Ungarisch, Spanisch, kastilisches Spanisch und Türkisch. Ein bisschen schade für Karaoke-Fans: Untertitel gibt's nur bei einigen Versionen – unter anderem bei der polnischen Variante. Wer die Buchvorlage von Andrzej Sapkowski im Original gelesen hat, kann hier aber nach Herzenslust mitschmettern.

Neues Liedgut vom Barden?

"Reichet Gold eurem Hexer" hat sich seit dem Start der Netflix-Serie zum Hit gemausert, auf den sich selbst viele Kritiker der Serie einigen können. Mal sehen, ob Komponistin Sonya Belousova und Komponist Giona Ostinelli, die für den Ohrwurm verantwortlich sind, für Staffel 2 noch weitere Songs nachliefern dürfen. Neue Folgen sollen 2021 bei Netflix starten, die Dreharbeiten finden 2020 statt.