"Once Upon a Time ..." bekommt eine Spin-off-Serie – von Tarantino!

Noch ein Film, dann will Quentin Tarantino aufhören – zumindest was Kinoproduktionen betrifft. TV-Serien stehen dabei auf einem ganz anderen Blatt: Der Regisseur will die in "Once Upon a Time in Hollywood" genannte Serie "Bounty Law" ins Fernsehen bringen.

In "Once Upon a Time in Hollywood" geht es um den gescheiterten Hollywoodstar Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), der nur noch für TV-Serien gecastet wird. Sein Name steht vor allem in enger Verbindung mit "Bounty Law", einer Westernserie in Schwarz-Weiß. Und genau die will Quentin Tarantino nun selbst ins Fernsehen bringen.

Gut Western-Ding will Weile haben

"Was die 'Bounty Law'-Serie betrifft, will ich sie sehr gerne umsetzen, aber es wird noch gut anderthalb Jahre dauern", erklärt Quentin Tarantino im Interview mit Deadline. Es soll in der Serie nicht wieder um Rick Dalton gehen, der Jake Cahill spielt, sondern direkt um den Revolverhelden Cahill.

Dem Regisseur gefällt die Vorstellung, eine dramatische Geschichte in einer halben Stunde zu erzählen. "Du schaust es und denkst 'Wow, da passiert so unglaublich viel in nur 22 Minuten'", führt Tarantino weiter aus. "Ich habe mich gefragt, ob ich das auch machen kann. Nun habe ich bereits fünf halbstündige Episoden geschrieben." Und genau die will Quentin Tarantino nun umsetzen und verkündet: "Ich werde bei allen davon Regie führen."

Rückkehr von Leonardo DiCaprio?

Ob Leonardo DiCaprio auch in der Serie als Jake Cahill zu sehen sein wird, hat Quentin Tarantino noch nicht verraten. Auch nicht, ob er mit ihm schon Gespräche über eine potenzielle Zusammenarbeit hatte.

Erst mal möchte Quentin Tarantino einen Supercut zu "Once Upon a Time in Hollywood" herausbringen, der satte vier Stunden gehen soll. Allerdings heißt es auch hier zunächst: Abwarten und Tee trinken. Mindestens ein Jahr soll es dauern, bis der Kultregisseur seinen Director's Cut veröffentlicht.