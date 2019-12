"Once Upon a Time": DiCaprio überzeugte Tarantino von Textpatzer-Szene

Für Fans von Quentin Tarantino hält "Once Upon a Time in Hollywood" jede Menge Glanzmomente bereit, darunter eine Szene, in der Leonardo DiCaprios Rick Dalton sich selbst für einen Texthänger am Set von "Lancer" mit harschen Worten geißelt. Tatsächlich stand dieser emotionale Zusammenbruch Daltons so nie im Skript, wie Tarantino nun in einem Interview verrät.

Eigentlich sollte Rick Dalton seine Zeilen in der "Lancer"-Sequenz gar nicht vergessen, erklärt Quentin Tarantino im Gespräch mit Deadline. Er habe lediglich einen Western innerhalb eines Films drehen wollen – nicht mehr und nicht weniger. Über Leonardo DiCaprios Vorschlag, die Szene zu ändern, war der Regisseur deshalb zunächst so gar nicht begeistert.

"Ich wollte nur meine 'Lancer'-Szene machen, ein Weg, diesen Western durch eine Hintertür zu drehen. Aber Leo sagte: 'Ich weiß, ich mach dir irgendwie die Szene kaputt, aber ich denke, das wäre gut für den Charakter.' Ich dachte im Grunde, er ruiniert mir meinen Spaß daran, aber ich sagte: 'Na gut, ich schreibe eine Version und wir machen die 'Lancer'-Sequenz einmal gradlinig und einmal mit dem Patzer.' Ich wusste, im Schneideraum mache ich sowieso, was ich will."

Leonardo DiCaprio belehrt Tarantino eines Besseren

Kaum mit dem Dreh begonnen, änderte der Filmemacher seine Meinung jedoch schnell. "Sobald wir die zweite Version machten, den Take, der jetzt im Film ist, sagte ich: 'Okay, okay, wir nehmen offensichtlich das hier.' Leo hatte Recht. Es war umwerfend und es gab der ganzen Sequenz einen Handlungsbogen, der funktionierte."

Leonardi DiCaprio ergänzt gegenüber Deadline: Er habe die Szene letztlich improvisiert, doch Tarantino habe ihr in der Post-Produktion den letzten Schliff verpasst – wenn das keine perfekte Symbiose zwischen Schauspieler und Regisseur ist, was dann?