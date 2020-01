"Once Upon a Time in Hollywood": Tarantino kündigt 4-Stunden-Cut an

Du kannst nicht genug von Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" bekommen? Dann gibt es gute Neuigkeiten für Dich: Der Filmemacher plant, eine vierstündige Schnittfassung des Hollywood-Blockbusters zu veröffentlichen.

Bis wir diese zu sehen bekommen, braucht es aber Zeit. Vermutlich erst in einem Jahr bringt Tarantino die verlängerte Schnittfassung heraus, wie ihm niemand anderes als Brad Pitt entlockte. Das berichtet Collider.

Tarantino liebt den Extended Cut von "Once Upon …"

Bei einem Screening, bei dem neben Tarantino auch die Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und Brad Pitt zugegen waren, kam der Extended Cut zur Sprache. Die Kinoversion hat eine Länge von 161 Minuten, also knapp drei Stunden. Und das umfangreiche Material auf diese Länge zusammenzuschneiden, war laut Tarantino eine große Herausforderung. “Es ist alles gut, alles super. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das durchsitzen würden, aber ich liebe die Fassung”, erinnert sich Tarantino. "Also haben wir es Sony-Boss Tom Rotham gezeigt und ich meinte 'Ok, hier ist alles. Wir wissen, dass das ein Film ist, aber vielleicht kannst du uns helfen, da wir alles mögen.'"

Auch Brad Pitt will die vierstündige Schnittfassung sehen

Darauf fragte Pitt, ob die verlängerte Version zu einem Zeitpunkt zu sehen sein wird. Eine konkrete Zusage ließ sich Tarantino nicht entlocken, doch seine Antwort ist hoffnungsvoll. "Es ist alles gut und sobald alles gesagt und getan ist, wird sie vielleicht in einem Jahr zu sehen sein." Und darauf konnte man sich bei Tarantino in der Vergangenheit verlassen. Der Filmemacher hat zahlreiche seiner Werke wie "Kill Bill" und "The Hateful Eight" in Extended Cuts neu herausgebracht. Auch "Django Unchained" soll als Directors Cut veröffentlicht werden. Bis es für "Once Upon a Time in Hollywood" soweit ist, brauchen Fans nur Geduld.