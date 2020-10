Outtakes zu "The Boys"-Staffel 2: Milch und sonstige "F**k Ups"

Na, vermisst Du "The Boys" schon? Knapp zweieinhalb Wochen ist es nun her, dass das Finale von Staffel 2 auf Prime Video veröffentlicht wurde. Nun gibt es einen Nachschlag: Via Twitter teilen die Macher der schrägen Superheldenserie einen Clip voller Patzer vom Set, der die Fans fast so sehr zum Lachen bringen dürfte wie die Darsteller selbst.

Unter dem Billy-Butcher-esquen Titel "F**k Ups" zeigt das Blooper-Video zahlreiche spontane Lachanfälle und Texthänger der "The Boys"-Stars. Besonders witzig: die improvisierten Sprüche von Billy-Butcher-Darsteller Karl Urban ("Postmates?") und die Szenen von Homelander-Darsteller Antony Starr beim Milchtrinken ...

Warten auf Staffel 3

Empfehlung des Autors: Primetime "The Boys"-Showrunner hat Ideen für mindestens 5 Staffeln

Bis es wieder Neues von den Boys und Supes gibt, müssen die Fans wohl nicht allzu lange warten: Staffel 3 ist bestätigt. Laut "The Boys"-Showrunner Eric Kripke sollen die Dreharbeiten Anfang 2021 beginnen. Demnach könnten die neuen Folgen erneut im Spätsommer oder zum Herbstanfang auf Amazon Prime Video erscheinen. Sogar den Titel der ersten Episode der dritten Season hat Kripke bereits verraten: "Payback", übersetzt: "Vergeltung".

Ein Hinweis auf einen Rachefeldzug von Homelander? Schließlich musste der fiese Supe in Staffel 2 zuletzt viele Rückschläge erleiden. Zudem teaserte Homelander-Darsteller Antony Starr kürzlich an, dass Homelander in Staffel 3 erst richtig durchdreht ...

Ein neuer Supe ist auf dem Weg

Ein Neuzugang ist ebenfalls bereits bekannt: "Supernatural"-Star Jensen Ackles wird in Staffel 3 von "The Boys" zu Soldier Boy. Letzterer ist in der Serie der erste offizielle Supe und kämpfte schon im Zweiten Weltkrieg.