"Palmer" auf Apple TV+: Trailer mit Justin Timberlake als Ersatzvater

Justin Timberlake meldet sich nach einer mehrjährigen Pause als Schauspieler in "Palmer" zurück. Für sein Comeback hat er sich keine leichte Kost ausgesucht. In dem Drama für Apple TV+ spielt der "Prince of Pop" einen kriminellen, gescheiterten Footballstar, der wider Willen die Vaterrolle für einen kleinen Jungen übernimmt.

Der Trailer zeigt, wie sich die zwei Außenseiter langsam annähern und zu einer Ersatzfamilie zusammenwachsen. Doch von ihrem Umfeld in einer Kleinstadt in Louisiana schlägt ihnen Unverständnis entgegen.

Justin Timberlake als gescheiterter Außenseiter

Und darum geht es in "Palmer": Der ehemalige Footballstar Eddie Palmer (Timberlake) hat die vergangenen zwölf Jahre im Gefängnis gesessen. Nach seiner Entlassung kehrt er in seine Heimatstadt in Louisiana zurück, wo er bei seiner Großmutter einzieht. Hier versucht er, so wenig Aufmerksamkeit wie möglich auf sich zu ziehen und arbeitet als Putzkraft in seiner alten Highschool. Als sich jedoch seine Nachbarin Shelly aus dem Staub macht, kümmert er sich gezwungenermaßen um ihren siebenjährigen Sohn Sam. Der Junge wird gehänselt, da er anders ist und gerne mit Puppen spielt. Da sich beide als Außenseiter fühlen, freunden sie sich an. Doch Palmers Vergangenheit droht, alles zu zerstören.

Oscarpreisträger führt bei "Palmer" Regie

Eine sehr anspruchsvolle Rolle, die sich Timberlake da nach seinem letzten Auftritt in Woody Allens "Wonder Wheel" von 2017 ausgesucht hat. Doch er hat bereits in der Vergangenheit mit dramatischen Rollen bewiesen, dass er nicht nur singen kann, beispielsweise als Sean Parker in "The Social Network".

Fisher Stevens, der zuletzt meist bei Dokumentationen Regie führte, hat "Palmer" inszeniert. Der Schauspieler ("The Blacklist") und Regisseur wurde als Mit-Produzent des Dokumentarfilms "Die Bucht" 2010 mit dem Oscar ausgezeichnet.