Paramount verkündet: Auch "Mission: Impossible 7" wird verschoben

Eigentlich ist es keine Überraschung, aber jetzt haben wir es Schwarz auf Weiß: Auch der Kinostart von "Mission: Impossible 7" sowie Teil 8 der Reihe werden aufgrund der Corona-Pandemie um mehrere Monate verschoben.

Das berichtet das Branchenportal The Hollywood Reporter unter Berufung auf Paramount Studios. Das heißt konkret, dass wir Tom Cruise als Ethan Hunt nicht wie geplant ab dem 22. Juli 2021 in den Kinos sehen werden, sondern erst vier Monate später. "Mission: Impossible 7" startet nun erst am 18. November 2021.

Ethan Hunt hat länger Pause

Auch "Mission: Impossible 8", der direkt im Anschluss an Teil 7 in die Produktion geht, wird verschoben. Wahrscheinlich sollte er ursprünglich etwa ein Jahr nach "Mission: Impossible 7" in den Kinos anlaufen. Daraus wird nun nichts. Neuer Kinostart ist der 4. November 2022 – zumindest in den USA. Hierzulande dürfte der Film einen Tag eher starten, allerdings ist das noch nicht bestätigt.

Weitere Terminverschiebungen

Den ursprünglichen Slot für "Mission: Impossible 7" gibt Paramount Pictures einem Science-Fiction-Film mit Chris Pratt in der Hauptrolle: "The Tomorrow War". Dieser sollte eigentlich noch im Dezember 2020 starten.

Mit "Mulan" soll am 23. Juli einer der ersten Blockbuster wieder im Kino starten. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob Disney an diesem Kinostart festhält. Angesichts der aktuellen Lage und der Tatsache, dass das House of Mouse erst am Wochenende einige Änderungen an den Startterminen der Marvel-Filme vorgenommen hat, könnte auch der Kinostart von "Mulan" auf wackligen Beinen stehen.