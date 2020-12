Patty Jenkins' "Star Wars"-Film "Rogue Squadron" hat einen Starttermin

Bereits im Rahmen des Investor Day 2020 verkündete Disney, dass "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins einen "Star Wars"-Film drehen wird. "Rogue Squadron" könnte 2023 in die Kinos kommen, hieß es da noch. Nun hat der Maus-Konzern einen offiziellen Termin für den Kinostart bekannt gegeben.

Demnach wird Patty Jenkins' "Star Wars"-Film "Rogue Squadron" am 22. Dezember 2023 in den US-Kinos anlaufen – pünktlich zu Weihnachten. Der Starttermin in Deutschland dürfte demnach ebenfalls in den Dezember 2023 fallen.

Somit bleibt Disney seiner Release-Strategie für "Star Wars"-Filme treu. "Star Wars: Das Erwachen der Macht" lief im Dezember 2015 an, die folgenden Blockbuster des Franchise starteten ebenfalls rund um Weihnachten. Einzig "Solo: A Star Wars Story" erschien im Mai 2018 – und enttäuschte an den Kinokassen, wie Collider anmerkt.

"Rogue Squadron" wird keine reine Videospielverfilmung

Vielen "Star Wars"-Fans dürfte der Titel "Rogue Squadron" vornehmlich durch die gleichnamige Videospielreihe bekannt sein. Dennoch soll Jenkins' Film keine simple Leinwandadaption der Spiele werden, sondern mit einer neuartigen, eigenen Story aufwarten. Gleichzeitig soll dem "Rogue Squadron"-Franchise aber alle Ehre gemacht werden, wie die Regisseurin im Interview mit IGN versichert.

"Im 'Rogue Squadron'-Film werden wir etwas Originelles mit großen Einfluss der Spiele und Bücher machen", so Jenkins. "Es wird eine Menge Dinge geben, die die Großartigkeit dieser Sache anerkennen und verstehen, aber ja, der Film wird eine neue Story haben und ich freue mich darauf, ihn zu machen."

Darum geht's im Groben

Über die genaue Handlung verrät Jenkins bislang nichts. Im Grunde wird in "Rogue Squadron" jedoch eine Gruppe von Rebellenpiloten im Mittelpunkt stehen, die während der Schlacht von Yavin an der Vernichtung des Ersten Todessterns beteiligt sind.