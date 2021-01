"Peaky Blinders": Staffel 6 kommt – doch danach ist Schluss!

Auch von den besten Serien müssen wir irgendwann Abschied nehmen. Im Falle von "Peaky Blinders" kommt dieser Zeitpunkt schneller, als uns möglicherweise lieb ist. Staffel 6 der gefeierten BBC-Serie wird nämlich zugleich ihr Ende einläuten.

Fans mussten länger als gewohnt auf die neue "Peaky Blinders"-Staffel warten. Doch die Corona-Pandemie brachte auch hier die Produktion ins Stocken. Nun sind Cast und Crew wieder am Set und können die Dreharbeiten zu Staffel 6 angehen. Regisseur Anthony Byrne dokumentiert diesen Moment via Instagram.

Tommy hat wieder die Haare schön

"Es war eine unglaublich herausfordernde und aufregende Zeit für alle Beteiligten, die Arbeiten an 'Peaky Blinders' wieder zum Laufen zu bekommen. Wir alle haben hart daran gearbeitet, dass dies in einem sicheren Umfeld geschieht und ich bin unglaublich stolz auf alle Beteiligten, die das möglich gemacht haben. Es ist eine Herkulesaufgabe. Aber wir sind vorbereitet und startklar." Auf dem Foto ist Hauptdarsteller Cillian Murphy zu sehen, der gerade seinen typischen "Peaky Blinders"-Haarschnitt bekommt.

Wie geht's mit "Peaky Blinders" weiter?

Wie Variety berichtet, hat Showrunner Steven Knight noch eine kleine Überraschung parat. In einem Statement sagt er: "Während die TV-Serie zu einem Ende kommt, wird die Geschichte in einer anderen Form fortbestehen." Welche Form das allerdings sein könnte, darüber schweigt Knight. Wird es ein Film sein oder eine Spin-off-Serie? In diesem Fall bleibt uns nur abzuwarten und zu hoffen, dass Steven Knight dazu zeitnah ein Update gibt.

Staffel 6 von "Peaky Blinders" könnte Ende 2021 oder gar erst 2022 zu sehen sein. Wer noch schnell einsteigen will: Alle fünf Staffeln gibt es aktuell auf Netflix zu sehen. Mit jeweils sechs Episoden sind die Staffeln überschaubar und perfekt für einen Bingewatch-Marathon.