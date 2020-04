"Peninsula" (also "Train to Busan 2") hat endlich einen Trailer

Mit Zombiefilmen kann man die meisten von uns zwar mittlerweile jagen, aber "Peninsula" ist eine Ausnahme. Das ist nämlich der zweite Teil vom südkoreanischen Horror-Hit "Train to Busan" – und der hat jetzt endlich einen ersten Trailer.

"Train to Busan" verlegte den Zombie-Überlebenskampf in die klaustrophobische Enge eines Zuges. Die Fortsetzung "Peninsula" erweitert das Setting jedoch – auf die mittlerweile völlig verwüstete Halbinsel (daher der Titel, denn Peninsula ist einfach nur der lateinische Fachbegriff für Halbinsel) Südkorea. Das bedeutet: Mehr Zombies, mehr Action, einfach mehr von allem.

Land of the Dead Mad Max?

An den größeren Action-Fokus muss man sich als Fan des ersten Teils erst einmal gewöhnen, denn "Train to Busan" wirkte gerade wegen seines geschlossenen Zug-Settings. "Peninsula" erinnert dagegen, zumindest mit diesem ersten Trailer, an eine Mischung aus George A. Romeros "Land of the Dead" von 2005 und "Mad Max".

Leider gibt es immer noch keinen offiziellen Starttermin für "Peninsula". Der Zombiefilm soll zwar noch 2020 ins Kino kommen, nicht zuletzt durch die momentane Corona-Krise sind endgültige Prognosen zum jetzigen Zeitpunkt aber kaum möglich. Trotzdem dürfte ein Start zumindest irgendwann in diesem Jahr als gesetzt gelten. Und falls wir auch in einigen Monaten noch nicht ins Kino dürfen, könnte der Verleih "Peninsula" als Video-on-Demand zum Streamen anbieten. Ein Distributionsweg, der für Filmanbieter immer attraktiver wird.

Zug-Zombies waren gestern

Nicht nur ich kann den Start von "Peninsula" kaum noch erwarten, denn "Train to Busan" ist aus dem Stand direkt in meine Top 10 der Zombiefilme gerast. Hier haben wir noch ein paar Details zur Fortsetzung zusammengetragen.