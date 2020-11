People's Choice Awards: "Bad Boys for Life" ist der Siegerfilm 2020

Obwohl die diesjährige Kino-Saison deutlich weniger hergab als in den Vorjahren, konnten Popkulturfans auch 2020 ihre Lieblingsschauspieler, -filme, und -serien wählen. Das Ergebnis wurde im Rahmen der 46. People's Choice Awards verkündet. Zu den glücklichen Siegern des Abends zählen sowohl der Actionkracher "Bad Boys for Life" als auch dessen Hauptdarsteller Will Smith.

Bei der Verleihung der People's Choice Awards 2020 im kalifornischen Santa Monica am vergangenen Sonntag wurde "Bad Boys for Life" als beliebtester Film 2020 ausgezeichnet. Im dritten Teil der "Bad Boys"-Reihe gehen Will Smith und Martin Lawrence als Detectives in Miami einmal mehr auf Verbrecherjagd.

In dieser Kategorie standen ebenfalls der DC-Film "Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn", der Netflix-Actioner "Extraction", der Broadway-Hit "Hamilton", der Netflix-Kracher "Project Power", der Horrorthriller "Der Unsichtbare", der Netflix-Erfolg "The Old Guard" und der Animationsfilm "Trolls World Tour" zur Wahl.

Will Smith ist der Filmstar 2020

Für Smith gab es obendrauf den Preis als bester männlicher Filmstar 2020. Damit setzte sich der Schauspieler gegen hochkarätige Konkurrenten durch: Chris Hemsworth ("Extraction"), Jamie Foxx ("Project Power"), Lin-Manuel Miranda ("Hamilton"), Mark Wahlberg ("Spenser Confidential"), Robert Downey Jr. ("Dolittle"), Tom Hanks ("Greyhound") und Vin Diesel ("Bloodshot") waren ebenfalls nominiert.

Weitere Gewinner der People's Choice Awards 2020

Als Überraschung des Abends dürfte hingegen der Sieger in der Kategorie "Actionfilm des Jahres 2020" gelten: Die Disney-Realverfilmung "Mulan" setzte sich in dieser Sparte gegen knallharte Blockbuster wie "Bad Boys for Life" und "Bloodshot" durch!

Die Sieger des Abends im Überblick (Auswahl):